السيسي يعفو عن رجل أعمال مصري بارز مدان في قضية قتل

قال مصدر أمني، إن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، عن مجموعة من السجناء، شمل رجل الأعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى، الحاصل على حكم بالسجن 15 عاماً لإدانته بالتحريض على قتل مطربة لبنانية.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدر السيسي، عفوا رئاسيا، عن 502 شخص، بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وفيما لو يذكر البيان أسماء المفرج عنهم، قال المصدر الأمني، في تصريحات صحفية إن هشام طلعت، المدان بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ضمن المشمولين بالعفو، وخرج بالفعل ضمن قائمة ضمت 400 من سجن طرة (جنوبي القاهرة)، بينما خرج باقي الـ502 من سجون أخرى (لم يحددها المصدر).

وأضاف المصدر أن “هشام طلعت، ضمن المفرج عنهم لأسباب صحية، لكنه كان يبدو حال خروجه من السجن في حالة صحية جيدة، بعد أن قضى نصف مدة حبسه”.

وفي السياق تداولت مواقع إخبارية محلية صورا لرجل الأعمال المصري، قالت إنها خلال خروجه من السجن، ولم تعقب وزارة الداخلية على تلك الصور على الفور.

وصدر ضد هشام طلعت، في 2010، حكم قضائي بالسجن 15 سنة لإدانته بالتحريض على قتل سوزان تميم، التي لاقت حتفها في 2008.

وبينما لم يفصّل بيان العفو الرئاسي عدد الجنائيين من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر المشمولين بالعفو اليوم، فإنه من المعتاد في مصر مع الأعياد والمناسبات الرسمية صدور قرارات عفو رئاسية عن بعض السجناء الجنائيين.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء، بالإضافة إلى المشمولين بقرار الجمعة. (ANADOLU)

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