الكويت : مقيمة لبنانية تضرب والدتها حتى الموت

حكمت محكمة الجنايات في دولة #الكويت على متهمة لبنانية بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن قتلت والدتها البالغة من العمر 61 عامًا بضربها حتى الموت.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمة، البالغة من العمر 40 عامًا إلى المحاكمة، بتهمة قتل والدتها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز، قبل أن تعدل الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

وبرّرت المتهمة قتل والدتها بزعمها أنها كانت وراء وفاة والدها ومنعها من زيارة قبره، فما كان منها إلا أن ضربتها حتى الموت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي في منطقة كيفان.

وأبلغت المتهمة عن وفاة والدتها طبيعيًا، لكن معاينة الجثة أثبتت وجود شبهة جنائية، وبتكثيف التحريات أقرّت المتهمة بإقدامها على ضرب والدتها بعنف بسبب خلافات عائلية، منها منعها إياها من زيارة قبر والدها الذي تحبّه كثيرًا، غير أنها أنكرت تهمة القتل العمد، لافتة إلى أنها لم تقصد إزهاق روح والدتها.

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