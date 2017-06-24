الممثل المصري محمد كريم يرفض عرض حلقته في برنامج “ رامز تحت الأرض ”

رفض الفنان #محمد_كريم عرض حلقته في برنامج “رامز تحت الأرض” في اللحظات الأخيرة، مما وضع صناع برنامج #رامز_جلال في ورطة.

وأضافت التقارير بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي، أن من الفنانين المتبقين ولم تعرض حلقتهم بعد في برنامج “رامز تحت الأرض”، هم الفنان فايز السعيد وأحمد ماهر ومحمد كريم ونجمين آخرين، وأن الأخير أبلغ إدارة برنامج “رامز تحت الأرض” رفضه عرض حلقته على الرغم أن الحلقات المتبقية قليلة للغاية، مما يضع البرنامج في أزمة.

وكانت هناك تقارير قالت أن محمود حميدة هو الآخر كان رافضاً عرض حلقته في رامز تحت الأرض، بعد أن وجد هجوم عنيف على خلعه للبنطلون في برومو برنامج “رامز تحت الأرض”.

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