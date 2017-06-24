باحثون : جر حقيبة السفر ذات العجلتين بسرعة يمنع انقلابها

توصلت دراسة علمية إلى أن تسريع حركة حقيبة السفر ذات العجلتين يمنع انقلابها، ويشيع رؤية حقيبة السفر وهي تتأرجح أثناء محاولة من يجرها اللحاق بقطار أو طائرة. وبحث فريق علماء فرنسي في هذا اللغز المتكرر، وقالوا إن زيادة سرعة جر الحقيبة بدلا من جرها ببطء كفيل بحل المشكلة.

وبدلا من ذلك، أوصي الفريق بإنزال مقبض الحقيبة إلى أقرب نقطة ممكنة إلى الأرض. ونشرت نتائج الدراسة في دورية “وقائع الجمعية الملكية” البريطانية.

وأجرى الباحثون تجاربهم على نموذج للحقيبة أثناء حركتها على آلة المشي الكهربائية، لرصد أسباب تأرجح الحقيبة وخروجها عن السيطرة أثناء السرعة العالية، وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، وطور الباحثون معادلات حسابية لشرح أسباب ميل الحقائب ذات العجلتين وتأرجحها من عجلة إلى أخرى.

وفي حالة الحقائب غير المستقرة على الأرض، وبعد مرورها على مطب مثلا، توصلوا إلى أن الحقيبة تتأرجح من جانب إلى آخر حتى تنقلب أو تصل إلى حالة تأرجح متنظمة.

وأضافوا أنه إذا استمر هذا التأرجح المنتظم، سيؤدي التسريع في جر الحقيبة إلى تقليله. وخلصوا إلى أنه “على الشخص زيارة سرعة جر الحقيبة بدلا من الإبطاء لتقليل قوة الاهتزاز في الحقيبة.”

وأضافوا: “لن يتصرف شخص غير متمرس بهذه الطريقة، ولن تكون النتيجة مأساوية بالنسبة للحقيبة، لكن الأمر سيكون مزعجا للغاية بالنسبة للحافلة التي تجرها سيارة.”

وقال سيلفان كوريش دي بون، من جامعة باريس-ديديرو، الذي يُشرف على الدراسة، لبي بي سي: “الحقيبة هي وسيلة سهلة لمعالجة المشكلة. لكن نتائج الدراسة نفسها تنطبق على أي عربة ذات عجلتين أو نصلين.”

وأضاف: “لذلك، ستكون نفس النتائج بالنسبة للمنازل المتنقلة التي تجرها الحافلات أو ربما للطائرات.”

ومن الناحية الفنية، يعود عدم الاستقرار الميكانيكي في الأساس إلى اقتران الحركة الانتقالية بالحركة الدائرية للحقيبة. وينتج هذا عن ربط العجلتين في قضيب واحد.

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