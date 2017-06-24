بالفيديو .. النيران تشتعل بعباءة طاهية خليجية في برنامج طبخ على الهواء مباشرة

تعرضت طاهية تقدم برنامج طبخ تلفزيوني على قناة قطرية لموقف مؤسف أثناء استقبالها إحدى الاتصالات.

وبحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز، كانت الطاهية “أم خالد” تعرض برنامجها التلفزيوني “فيه عافية” على قناة الريان القطرية، وتقوم بإعطاء وصفة لبعض الأكلات الخليجية لإحدى المتصلات بالبرنامج، وعلى غفلة منها أثناء حديثها وبينما تعد الوجبات اشتعلت النيران في ثوبها وكادت تحترق على الهواء مباشرة.

ورغم النيران التي اشتغلت لم ينقطع بث اللقطة التي بينت لحظة أمسكت النار في ملابس “أم خالد” أثناء حديثها، ما دفعها للقيام بإطفاء النار بيديها بسرعة قبل أن تلتهم ملابسها.

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