بالفيديو .. صيني يتشاجر مع زوجته و يتسبب بانقلاب حافلة ركاب !

في واقعة غريبة، تعرضت شاحنة ركاب في #الصين إلى الانقلاب بسبب شجار بين زوجين فيها.

وفي التفاصيل، التي كشفتها تقارير إعلامية صينية، فإن حافلة ركاب انقلبت عندما قفز راكب فجأة إلى كابينة القيادة، واستولى على عجلة القيادة عقب دخوله في جدال حاد مع زوجته، تسبَّب في غضبه، وفق ما ذكرت مجلة سيدتي، وأظهرت كاميرا المراقبة في الحافلة الراكبَ وهو يقفز فجأة إلى كابينة القيادة، ويستولي على عجلة القيادة، ما تسبب في انقلاب الحافلة.

ووفقاً لتقارير، فإن الراكب كان قد دخل في جدال حاد مع زوجته، وكان غاضباً جداً منها، وقد تسبَّب تهوره في إصابة 8 أشخاص، لا تُعرف بعد خطورة وضعهم الصحي.

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