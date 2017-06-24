بالفيديو .. ” فيل ” غاضب يحطم سيارة في مهرجان بالهند

تعرض #فيل غاضب لحالة هياج شديدة أثناء مهرجان محلي في #الهند ، وقام بقلب سيارة رأسًا على عقب عدة مرات.

وكان الفيل في مهرجان محلي يدعى “أمبالابورا” في ثريسور كيريلا في جنوب الهند عندما بدأ حالة الهياج، ويظهر في الفيديو وهو يسقط السيارة عدة مرات.

وفر القرويون المتواجدون في المهرجان من مكان الحادث، تجنبًا لحدوث الإصابات، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وخلال الاحتفال فقد مالك الفيل السيطرة عليه، حيث كان الطقس ساخنًا والمهرجان مليء بالحشود الصاخبة التي قد تزعج الحيوان.

وعندما استعاد الحيوان هدوءه مرة أخرى، تمكن صاحب الفيل من السيطرة عليه قبل حدوث أي أضرار جسيمة يمكن القيام بها مرة أخرى، وليس من الواضح ما هو الذي أثار غضب الفيل في مهرجان أمبالابورا في ثريسور كيريلا.

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