بالفيديو .. محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، جماهير ناديه الجديد، #ليفربول الإنكليزي، عندما قام بزيارة الأشخاص المتواجدين في ملعب أنفيلد التابع للنادي، والتقاط الصور معهم، في فيديو نشرته صفحة الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر الدولي المصري في بداية الفيديو متحدثا بالإنكليزية: “أنا الآن في ملعب أنفيلد وسأقوم بمفاجأة بعض المشجعين”.

وخرج صلاح لإحدى صالات ملعب أنفيلد، وسط ذهول الحضور من مشجعي النادي، الذين سارعوا لالتقاط الصور معه والحصول على توقيعه.

وكان صلاح (25 عاما) قد وقع رسميا عقد انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي، بصفقة قيمتها 42 مليون يورو (36.9 مليون جنيه إسترليني)، بحسب قناة سكاي نيوز، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو (7 مليون جنيه إسترليني) مرتبطة بأداء الاعب، وما يمكن أن يحققه من أرقام مع فريقه الجديد.

ولعب صلاح، ابن نادي “المقاولون العرب” المصري، مع تشلسي في إنكلترا قبل انتقاله إلى فيورنتينا، ومن ثم روما الإيطاليين.

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