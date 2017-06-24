بريطانيا : مفاجأة بانتظار الناجين من حريق برج لندن

تم توفير 68 شقة للعائلات الناجية من حريق برج غرينفيل في #لندن ، في مجمع سكني فاخر، تبدأ الأسعار فيه من 1.6 مليون جنيه إسترليني.

وستتمكن الأسر التي هربت من الحريق من الانتقال بداية من يوليو وأغسطس المقبلين، للعيش بشكل دائم في الشقق الجديدة في مشروع كينسنغتون رو، الواقع على بعد 1.5 ميل جنوبي برج غرينفيل، حيث نشب الحريق الأخير يوم الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن 79 ضحية بين قتلى ومفقودين.

وتقع المنازل داخل كنسينغتون وتشيلسي لكن في الطرف الجنوبي الأكثر ثراء من البلدة، بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم، وقد تم شراؤها من قبل مؤسسة “Corporation of London”، وستصبح جزءا من مخزون الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وتتألف الشقق، الأكثر فخامة في المشروع، من أربع غرف نوم ويصل سعرها حاليا إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الشقق التي سيتم تخصيصها للناجين من حريق برج غرينفيل هي من القسم الأقل ثمنا، وتتميز بمواصفات داخلية أقل فخامة لكنها بنفس جودة البناء.

وليس من الواضح بعد ما إذا كان السكان الناجون من برج غرينفيل سيستمتعون بالمزايا التي يتضمنها المجمع السكني، على غرار مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وحمام سباحة وساونا ومنتجع صحي وسينما خاصة، والتي لا تشمل عادة الشقق بأسعار معقولة.

وقال توني بيدغلي، رئيس مجموعة بيركلي المالكة للمشروع، إنه “يجب البدأ في توفير منزل لكل منهم، في مكان آمن وداعم، على مقربة من أصدقائهم والأماكن التي يعرفونها، حتى يتمكنوا من البدء في إعادة بناء حياتهم، وسنعمل ليلا نهارا ليحصلوا على هذه المنازل جاهزة”.

وأضاف أليكس جيفري، المدير التنفيذي لشركة “M&G Real Estate” العقارية، والتي تدير أملاك شركة برودينشيال للاستثمار والتطوير العقاري، “نحن نشعر بالصدمة والحزن العميق لما حدث في حريق برج غرينفيل، لكننا مرتاحون لأننا تمكنا من المساعدة ولو بشكل ضئيل من خلال توفير منازل ذات جودة عالية داخل الحي لبعض العائلات المتضررة”.

والشقق مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف وستكون ضمن مجمعين سكنيين، وقد قامت بشرائها مؤسسة “Corporation of London” حيث ستضيفها إلى مخزونها من شقق الإسكان الاجتماعي.

وقال متحدث باسم المؤسسة إن “أولويتنا هي ضمان سكن لكل من فقد منزله بشكل دائم، وفي أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من البدء في إعادة بناء حياتهم، وستظل الحكومة حريصة على بذل كل ما تستطيعه وبأسرع وقت لدعم المنكوبين جراء تلك المأساة الفظيعة.. لقد وفرنا بالفعل منازل مؤقتة في 7 دوائر في لندن، ونحن ملتزمون بتوفير 3700 منزل جديد في مواقع مختلفة في العاصمة”.

وصرح متحدث رسمي بأنه “يجري العمل حاليا على تقييم الاحتياجات السكنية للناجين من حريق غرينفيل، لتحديد الحاجة إلى إقامة طويلة الأمد فى الدائرة الملكية فى كنسينغتون وتشيلسي والدائرة المجاورة، وقد تم تقييم 110 حالات حتى الآن”.

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