بعد أشهر فقط من وصوله .. هولندا : وفاة طفل سوري لاجئ غرقاً في نهر

توفي طفل سوري غرقاً، الخميس (22/6)، بنهر “فال” في مدينة تيل، جنوبي هولندا، بعد أشهر قليلة من وصوله مع عائلته إلى البلاد.

وقالت صحيفة تيليخراف الهولندية، نقلا عن “بيرت أوتن” مدير مدرسة لينغ كوليج التي يدرس فيها الطفل، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفل البالغ من العمر 13 عاماً، كان يلعب مع أصدقائه، فغطس في الماء ولم يخرج.

وتم التوصل إلى أن الطفل الغريق سوري، في اليوم ذاته الذي حكمت فيه محكمة أوترخت على ثلاثة منقذين، بسبب غرق الطفلة السورية سلام (9سنوات)، في مسبح عام 2015.

وفي المجمل غرق الأسبوع الفائت ثلاثة أشخاص في النهر نفسه، حيث فقد شخص يبلغ من العمر 51 عاماً، يوم الأحد، في منطقة أوسترهاوت، وسحبت جثته من منطقة روسوم، وتتوقع الشرطة أن يكون بولندي الجنسية، كما تم سحب جثة أحد الأشخاص أمام أعين عائلته، يوم الثلاثاء.

وبحسب بحث لمكتب الإحصاء المركزي في 2016، تبين أن حوالي 80 شخصاً يغرقون في هولندا سنوياً، ومن 1996 إلى 2015 غرق 1723 شخص، ربعهم أجانب.

مواضيع متعلقة

خيب آمال والدي الطفلة .. هولندا : صدور حكم بحق ثلاثة منقذين متهمين بالتسبب بغرق طفلة سورية لاجئة

عكس السير