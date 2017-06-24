تشيلسي و آرسنال يتبرعان لضحايا حريق لندن

كشف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، عن أن ناديي #تشيلسي و #آرسنال سيتبرعون بعوائد مباراة كأس الدرع الخيرية، التي تقام بين بطل الدوري الإنكليزي وبطل كأس الاتحاد، لصالح ضحايا الحريق الذي شب في في برج “غرينفيل” السكني غرب العاصمة #لندن في 14 يونيو (حزيران) الجاري، وأسفر عن سقوط 79 شخصاً بين قتيل ومفقود.

وأبدى الاتحاد، الذي وجه دعوة حضور المباراة لذوي الضحايا وللناجين ولرجال خدمات الإغاثة، ثقته في تحصيل نحو 1.25 مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون يورو) من أجل مساعدة منكوبي الحادث.

وقال رئيس الاتحاد، غريج كلارك، عبر بيان: “نشعر بحزن بالغ لما حدث في برج غرينفيل مثل حال البلاد بأسرها.. على الرغم من أنها مجرد مباراة، نتمنى أن نستطيع المساعدة بطريقة ما من خلال كأس الدرع الخيرية”.

وتابع كلارك: “فريقان كبيران من مدينة لندن سيتقابلان على الملعب الأشهر في المدينة، ليس ببعيد عن حي كينسنغتون.. كرة القدم هي رياضة الجميع، ونتمنى أن نستطيع مساعدة من يحتاجون للشد من أزرهم في يوم الأحد الموافق 6 أغسطس (آب) المقبل”.

وانضم ناديا تشيلسي، بطل “البريميير ليغ”، وآرسنال، بطل كأس الاتحاد، لمبادرة الاتحاد وتعهدا بالتبرع بعوائد المباراة لصالح منكوبي الحادث. ( EFE )

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