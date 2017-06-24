تعرف على طرق استعادة البيانات في حال نسيان كود ” PIN ” أو كلمة المرور

عرض تقرير لمجلة “شيب” الألمانية، الطرق التي يمكن فيها للمستخدم استعادة البيانات في حال فقد “كود” PIN، أو نموذج إلغاء القفل في الهاتف الذكي، أو كلمة المرور لخدمات الـويب، مؤكدة أنه يمكن استعادة البيانات في بعض الأحيان بسهولة من دون أي مكالمات هاتفية معقدة أو رسائل إلكترونية من خدمة المتعاملين.

وذكر التقرير أنه في حال لم يتذكر المستخدم “كود” PIN اللازم لإلغاء قفل الهاتف الذكي، فإنه يمكن الاستعانة بـ”كود” PUK كخيار ثانٍ، لافتاً إلى أن هذا الكود يعمل عندما يتم إدخال كود PIN العادي ثلاث مرات بشكل خاطئ في الهاتف الذكي.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن هذا الكود عادة ما يكون مطبوعاً على غلاف شريحة الهاتف (بطاقة SIM) من الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية المحمولة. وأضافت أنه في حالة عدم العثور على هذا الغلاف، فإنه يمكن شراء شريحة جديدة.

وأكدت المجلة أنه يمكن لأصحاب بعض أجهزة “أندرويد” الحديثة، إلغاء القفل عن طريق “مدير أجهزة أندرويد”، إلا أنه يشترط أن يتم ربط الهاتف بحساب “غوغل” الخاص بالمستخدم،

ويمكن استدعاء ذلك في المتصفح عبر الرابط : https:/‏‏‏/www.google.com‏‏/‏‏‏android/‏‏‏devicemanager

ولفتت إلى أنه بعد إدخال بيانات التسجيل الخاصة بحساب “غوغل”، فإن المستخدم يتمكن من تحديد موقع جهاز “أندرويد”، وجعله يصدر صوت رنين، إضافة إلى إمكانية قفله وتحديد “كود” جديد.

وتابعت: “إذا لم يفلح هذا الحل، فإنه يمكن اللجوء إلى خيار استعادة ضبط المصنع، ولكن لابد من مراعاة أن هذا الإجراء يؤدي إلى فقدان جميع البيانات المخزنة على الهاتف، ومن أجل استعادة ضبط المصنع، فإنه يتعين على المستخدم أن يوقف الهاتف أولاً، وبعد ذلك يضغط وبشكل متزامن على زر خفض شدة الصوت وزر Power، إلى أن يقوم الجهاز بتشغيل (وضع استعادة ضبط المصنع)”.

أما في حال حسابات الـويب، فقد ذكرت المجلة أن هناك العديد من خدمات الـويب التي تقدم للمستخدم إمكانية إدخال رقم هاتفي أو بريد إلكتروني، لكي يتم استعماله عند إعادة تعيين كلمات المرور المنسية.

وأوضحت أنه في حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بحسابات الـ«ويب»، فإنه يتعين على المستخدم البحث عن زر “نسيت كلمة المرور”، ومن خلال النقر عليه، يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني المخزن، وبالتالي يتمكن المستخدم من تعيين كلمة مرور جديدة. ( DPA )

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