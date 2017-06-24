داعية إسلامي : المصريون لديهم ” همجية ” في فعل الخير ( فيديو )

قال الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، إن أمة النبي محمد صل الله عليه وسلم، يساعد غنيهم فقيرهم، ولا يسمح فردٌ منهم أن يبات غيره جائع، بينما الفقير يتعفف عن السؤال، لقوله تعالى: “لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا”.

وأضاف “النواوي” خلال حديثه في برنامج “الموعظة الحسنة”، المذاع عبر فضائية “دريم”، أن الإنفاق على المتسولين في الشوارع يُعتبر زكاة وصدقة لكن من الأفضل التحري عنهم لعدم الوقوع فريسة لكذب البعض واستغلاله.

وأكد أن لدينا همجية في فعل الخير، موضحًا أنه يتطلب على كل جمعية خيرية أن تتكفل بالإنفاق على المحتاجين، ولديها حصر بالأعداد التي تتولى رعايتهم.

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