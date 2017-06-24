رئيس قرغيزستان ينفي إجراء محادثات لإرسال قوات إلى سوريا

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس قرغيزستان ألمظ بك أتامباييف، قوله السبت، إنه لم يجر أي مفاوضات لإرسال قوات لحفظ السلام إلى سوريا خلال زيارته لموسكو.

وفي الأسبوع الماضي قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي، إن هناك محادثات لانضمام قوات من قازاخستان وقرغيزستان لعملية لحفظ السلام تقودها روسيا في سوريا. ونفت قازاخستان مشاركتها في تلك المحادثات.

وقال أتامباييف للصحافيين إنه لم يناقش الأمر “على الإطلاق”، خلال اجتماعات مصغرة أو خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة، حتى إذا طرحت للمناقشة، ستحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة ضمن موافقات أخرى. (REUTERS)

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