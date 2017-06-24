ريال مدريد يضمن صفقتي دوناروما و مبابي

أفاد تقرير اسباني أنّ نادي #ريال_مدريد الإسباني قد توصل لاتفاق شفهي لضم اثنين من أفضل اللاعبين الواعدين في #أوروبا في الوقت الحالي، ويتعلق الأمر بالإيطالي #جيانولويجي_دوناروما ، حارس مرمى فريق ميلان، و الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم نادي موناكو .

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنّ دوناروما أصبح قريباً من ريال مدريد، في ظل قناعة مدرب الفريق، زين الدين زيدان، بأنّ جيجي سيكون الحارس الأساسي لـ “الميرينغي” لمدة 15 عاماً على الأقل بالنظر لعمره الذي يبلغ 18 سنة فقط.

ولفتت ذات الصحيفة المدريدية أّنّه من المتوقع أن تتم الصفقة في الموسم المقبل (2018-2019)، حيث سينضم الحارس الشاب لصفوف النادي الملكي، مجاناً بعد انتهاء عقده مع ميلان، خاصة أنّ ادارة النادي اللومباردي لن تستغني عنه في “الميركاتو” الصيفي الجاري، بأقل من 30 مليون يورو .

وبحسب صحيفة إيلاف، كان ماركو فاسوني، المدير العام لنادي ميلان الإيطالي، قد أعلن الخميس الماضي، رسمياً فشل عملية تمديد عقد دوناروما، بعد الاجتماع مع وكيل أعماله مينو رايولا، الذي تم خلاله تقديم عرضًا بتجديد التعاقد لمدة 5 سنوات براتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

وأوضحت “ماركا” بشأن اللاعب الدولي الفرنسي مبابي، أنّ نادي موناكو يطلب 130 مليون يورو للموافقة على رحيل نجمها ، إلا أنّ ريال مدريد يحاول إنهاء الصفقة بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 110 ملايين يورو، مشيرةً إلى أنّ زيدان واثق من مشاركة مبابي مع الفريق لدقائق كثيرة،بداية من الموسم الجديد ( 2017-2018) مع تطبيق أسلوب المداورة، حتى في حالة استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان مبابي، البالغ من العمر 18 عاماً، قد تألق بشكلٍ لافتٍ، في الموسم المنقضي، حيث سجل 26 هدفاً في 44 مباراة مع نادي موناكو ، مساهماً من خلالها بتتويج فريق الإمارة بلقب الدوري الفرنسي وبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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