صحيفة : فيراتي يرغب في الرحيل .. و باريس سان جيرمان يرفض

توجه لاعب الوسط الإيطالي #ماركو_فيراتي ، الذي يقضي عطلته في إبيزا، إلى العاصمة الفرنسية للاجتماع مع ادارة فريقه باريس سان جيرمان والابلاغ عن رغبته في الرحيل، وهو الأمر الذي رفضه النادي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن فيراتي اجتمع مع مالك النادي الفرنسي ناصر الخليفي، بينما أشارت جريدة “لوباريزيان” إلى أن الاجتماع كان مع المدير الرياضي إنتيرو هنريكي.

يشار إلى أن وكيل اللاعب دوناتو دي كامبلي كان بصحبة فيراتي أثناء الاجتماع الذي عاد بعده مجدداً إلى إبيزا.

يذكر أن فيراتي، الذي يرغب نادي برشلونة في ضمه، كان اجتمع مع هنريكي في 7 يونيو (حزيران) الجاري، لكنه حينها لم يعلن رغبته في الرحيل.

ويرفض النادي الاستماع لأي شيء بخصوص رحيل اللاعب ويرغب في أن يستمر حتى نهاية عقده بل ويفكر في عرض تمديده مع رفع الراتب. ( EFE )

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