صفقة منتظرة قد تبعد ليفاندوفسكي عن بايرن ميونيخ

على الرغم من نفي نادي #بايرن_ميونيخ الألماني رغبته في التخلي عن خدمات لاعبه البولندي #روبرت_ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلّا أنّ تقارير صحفية عدة مازالت تتحدث عن إمكانية رحيل المهاجم المحنك في حال قدوم التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي آرسنال الإنكليزي.

وذكرت صحيفة “صن”، البريطانية، أن نادي بايرن ميونيخ مستعد للتخلى عن هدافه، الذي ينتهي عقده في 2021، حال وافق سانشيز على الانضمام للبافاري، خلال الصيف الجاري.

وقدم النادي الألماني، عرضا لسانشيز، براتب أسبوعي 350 ألف إسترليني، قد يصل إلى 400 ألف إسترليني، للاعب أرسنال ليصبح صاحب أغلى راتب في تاريخ النادي البافاري، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وأشارت ذات الصحيفة البريطانية،إلى أنّه حال إتمام الصفقة، سيطلب ليفاندوفسكي الرحيل عن صفوف البايرن، أو زيادة راتبه ليعادل سانشيز.

وكان نادي بايرن ميونيخ قد ذكر، في بيان رسمي نشره أمس الأربعاء، أن ليفاندوفسكي ليس للبيع، نافياً شائعات رحيله عن الفريق.

ويوجد ليفاندوفسكي محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنكليزيين، خاصة بعد تألقه اللافت في الموسم المنقضي (2016-2017) الذي سجل خلاله 43 هدفاً من بينها 30 هدفاً في مسابقة الدوري الألماني، ما جعله يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي “البندسليغا” وراء الغابوني بيار أوباميانغ، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند.

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