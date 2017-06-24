قطر تطلق تأشيرة سياحية عبر الإنترنت

أطلقت قطر، يوم الجمعة، خدمة إلكترونية للتأشيرات السياحية، تتيح للراغبين بزيارتها الحصول عليها خلال 48 ساعة، بتكلفة 42 دولاراً.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارة الداخلية والخطوط الجوية القطريتين، والهيئة العامة للسياحة، اطلعت عليه الأناضول.

وتوقع البيان أن تؤدي هذه الخدمة إلى تسهيل دخول الزوار إلى البلاد، حيث توفر نظاماً أكثر كفاءة وشفافية في طلب التأشيرات، مع توحيد الرسوم.

وتعد الخطوة تطويراً لنظام التأشيرات القديم، الذي كان يتعين فيه على المتقدمين تقديم طلباتهم عبر الجهات المعتمدة في قطر، مثل الفنادق ومنظمي الرحلات. (ANADOLU)

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