كيف تتغلب على مشكلة نفاد بطارية الـ ” آي فون ” ؟

هل أنت من عشاق الآيفون؟.. هل ارتبطت حياتك بهذا الجهاز فتؤدي عبره عملك وتتواصل مع أصدقائك، وتكتب تقاريرك وتقرأ روايتك المفضلة؟

إذن أنت من ضمن ملايين الناس إن لم يمكن من عشرات أو مئات الملايين، الذين يعتبرون أكبر مشكلة تواجه حياتهم اليومية نفاد بطارية هاتف آيفون الخاص بهم سريعاً، بعد أن تحول الآيفون لمكتب متنقل.

*ما الذي يمكنك فعله إذاً للتغلُّب على تلك المشكلة؟

تقرير لموقع ZDNet الأميركي قدم خطة وافية لكيفية معالجة هذه مشكلة سرعة نفاد بطارية الآيفون، ولكنه قال إنه قبل المجازفة وعمل أي من الخطوات المذكورة بالأسفل، يجب عليك الإنتباه إلى بعض النقاط الهامة:

– عملية التغلب على مشكلة استنزاف البطارية يمكن أن تكون صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً. كن واعياً بهذا الأمر من البداية وخذ وقتاً كافياً.

– دوِّن ملاحظاتٍ بخصوص التغييرات التي تُجريها على هاتف آيفون الخاص بك لتكون على وعيٍ بالنقطة التي وصلت إليها في عملية الإصلاح. سيساعد هذا في توفير الوقت ومنحك إمكانية التراجع عن أي تغييراتٍ غير مفيدة.

– لا توجد ضمانات تُفِيد بأنَّك ستتمكن من حل المشكلة، خاصةً إذا كانت مشكلة استنزاف البطارية الخاصة بك تعود إلى خللٍ في نظام التشغيل iOS أو تطبيقٍ تستخدمه، أو إلى مشكلة في معدات الجهاز نفسه كانتهاء عمر البطارية.

*بعد أن أوضحنا تلك النقاط الهامة، تعرَّف فيما يلي إلى كيفية اكتشاف الخطأ وإصلاحه، وفق ما اوردت هافينغتون بوست عربي :

تحديث التطبيقات التي تعمل باستمرار في خلفية الهاتف، انتقل إلى الإعدادات (Settings)، ثمَّ البطارية (Battery)، وألقِ نظرة على قائمة استخدام البطارية (Battery Usage).

اضغط في أي مكانٍ داخل القائمة لإضافة خاصية إظهار تفاصيل استهلاك التطبيقات التي تستخدمها من وقت الشاشة ووقت الخلفية.

وتذكَّر أنَّه في حين أنَّ بعض التطبيقات، مثل تطبيقات الموسيقى على سبيل المثال، صُممت لتعمل في الخلفية، فإنَّ معظم التطبيقات الأخرى ليست كذلك، ويمكن أن تكون هي نفسها سبب المشكلة.

وإذا لاحظت وجود تطبيق يستهلك نسبة عالية وغير مُبررة من البطارية في الخلفية، انتقل إلى الإعدادات (Settings)، ثم عام (General)، ثم تحديث تطبيقات الخلفية (Background App Refresh)، وقم بإيقاف تحديث الخلفية لهذا التطبيق.

كذلك ألقِ نظرة على خيار (لا توجد تغطية) أو (No Cell Coverage) الموجود داخل القائمة. إذا كان هذا الخيار هو المسؤول عن ارتفاع نسبة استخدام البطارية، تكون قد تمكنت بهذا من تحديد المشكلة، وهي أنَّ الجهاز خارج التغطية أو أنَّك في منطقةٍ توجد بها تغطية ضعيفة.

وإذا كان هذا الخيار يستهلك قدراً كبيراً من البطارية، جرِّب ضبط الآيفون على وضع الطيران (Airplane Mode) عندما تكون التغطية ضعيفة (أو يمكنك تشغيل الوايفاي والبلوتوث بشكلٍ مستقل) وانظر ما إذا كان هذا مُجدياً أم لا.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، من الأفضل التحقق لمعرفة ما إذا كانت مشكلة استنزاف البطارية قد انتهت. وإذا كانت الأمور جيدة الآن، فقد انتهيت. وإذا كانت الأمور أفضل قليلاً فابحث عن تطبيقٍ آخر يعمل في خلفية هاتفك ولا تحتاجه وقم بإغلاقه أيضاً. أما إذا لم تُحَل المشكلة، فتراجع عن التغيير الذي أجريته.

*خاصية دفع إشعارات البريد الإلكتروني Push Email

وهذه خاصية أخرى التي تجعل الرسائل تظهر في بريدك دون تنشيط ربما تكون السبب في نفاد بطارية جهازك بهذه السرعة، ويمكنها فعلياً منع شاشة هاتف آيفون الخاص بك من الإغلاق بشكلٍ صحيح. وفي حال قمت بإجراء الاختبارات الضرورية ووجدت أنَّ أرقام الاستخدام وأرقام الاستهلاك الاحتياطية كانت متطابقة تقريباً، فمن المرجح أنَّ سبب المشكلة يرجع إلى البريد الإلكتروني.

انتقل إلى الإعدادات (Settings)، ثم البريد (Mail)، ثم الحسابات (Accounts)، ثم جلب بيانات جديدة (Fetch New Data)، وعطِّل مؤقتاً ميزة Push، ولاحظ التغييرات. إذا كانت لديك حسابات بريد إلكتروني متعددة على جهازك، يمكنك الضغط على كل حساب وتعطيل إشعاراته بشكلٍ منفصل، وتحديد ما إذا كان الأمر مجدياً.

*تحكَّم بالتطبيقات الموجودة على الآيفون

يمكن أن تؤثر التطبيقات بشكلٍ غير مباشر على العمر الافتراضي للبطارية بطريقتين:

– العمل في الخلفية

– الإشعارات المنبثقة من التطبيقات

*ولهذا أنت بحاجة إلى التحكم في التطبيقات. وإليك بعض الخطوات للقيام بذلك:

– احذف التطبيقات التي لا تستخدمها

– بالنسبة للتطبيقات التي لا تستخدمها كثيراً، عطِّل الميزات مثل الاشعارات (اختر “الإعدادات – Settings”، ثم “الإشعارات – Notifications”)، ولتحديث تطبيقات الخلفية (اختر “الإعدادات – Settings”، ثم “عام – General”، ثم “تحديث تطبيقات الخلفية – Background App Refresh”)، وأيضاً خدمات تحديد الموقع (اختر “الإعدادات – Settings”، ثم “الخصوصية – Privacy”، ثم “خدمات تحديد الموقع – Locations Services”).

*فيسبوك

الخبر المؤلم أن هناك تقارير تفيد بأن التطبيق الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يستنزف البطارية بصورة كبيرة، وأن إزالة التطبيق من شأنها زيادة عمر البطارية.

وفي تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، نشرته في 2016 فإن إزالة تطبيق فيسبوك الرسمي من هاتفك الذكي من شأنه توفير الكثير من عمر البطارية.

*الحل النهائي

إذا لم تساعدك أيٌ من الخطوات السابقة على الحد من مشكلة استنزاف البطارية التي تواجهها، فأنت بحاجة إلى بعض الخيارات النهائية حسب تقرير موقع ZDNet الأميركي:

– امسح كل البيانات من على هاتفك، وأعد تثبيتها من نسخةٍ احتياطية (وهو ما قد يتسبب ربما في حدوث المشكلة مرةً أخرى) أو إعدادها منذ البداية (وهو أمرٌ سيستهلك الكثير من الوقت).

– خذ جهاز الآيفون الخاص بك إلى أحد متاجر آبل لمحاولة إصلاحه عن طريق المتخصصين.

– احصل على بطاريةٍ محمولة للتنقُّل بها واستخدامها لإعادة شحن الهاتف خلال اليوم.

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