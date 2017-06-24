لفتة إنسانية لكريستيانو رونالدو مع طفلة معاقة

خطف النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو الأضواء، قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الروسي في المباراة التي جرت، الأربعاء الماضي ، لحساب الجولة الثانية من مسابقة كأس القارات لكرة القدم، حيث أكد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، مُجدداً، حسه الإنساني الكبير والمميز.

وأسعد رونالدو فتاة صغيرة معاقة اصطحبها معه إلى الميدان، وأثناء الاصطفاف والاستماع للنشيدين الوطنيين للمنتخبين الروسي والبرتغالي،قام كريستيانو بتقبيل الطفلة التي كانت جالسة على كرسي متحرك وعلى وجهها ابتسامة بريئة.

وختم رونالدو لفتته الإنسانية المميزة بمنح الطفلة سترته التي كان يرتديها قبل بداية المباراة، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، ويبدو أنّ التقاء رونالدو بهذه الفتاة البريئة قد منحه جرعة “اندريلانين” زائدة حيث تألق في تلك المباراة بتسجيله هدف الفوز الوحيد لمنتخب البرتغال أمام مضيفه الروسي (1-0).

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