مسؤول عسكري أمريكي : خط عدم الاشتباك بيننا و بين روسيا في سوريا ” مفتوح و يعمل “

قال الجيش الأمريكي إن خط الاتصال مع روسيا بشأن مناطق “عدم الاشتباك”، والذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق سوريا ،”يعمل” حتى بعدما هددت موسكو بقطعه بسبب قيام واشنطن بإسقاط طائرة عسكرية سورية يوم الأحد الماضي.

وقال الكولونيل رايان ديلون وهو متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة “خط عدم الاشتباك مفتوح ويعمل”.

والتصريحات هي أحدث مؤشر على تخفيف محتمل للتوتر في أعقاب إسقاط الطائرة السورية.

وكانت موسكو قالت يوم الاثنين، إنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا، كأهداف محتملة وستتعقبها بأنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية.

لكن البنتاغون قال فيما بعد إنه ليست هناك أي تحركات روسية في سوريا تثير قلقه. (REUTERS)

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