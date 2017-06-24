مورينيو يفضل تعاقد مانشستر يونايتد مع موراتا بدل رونالدو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أنّ #جوزيه_مورينيو ، المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، فضل التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم فريق ريال مدريد، على ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النادي الملكي.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أنّ مورينيو يفضل التعاقد مع موراتا بمبلغ 60 مليون إسترليني، لينضم للفريق قبل 9 يوليو المقبل، في الجولة التحضيرية الخارجية لنادي مانشستر يونايتد.

وسبق وأن أشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إلى أنّ مورينيو يرى أن ضم كريستيانو رونالدو خطوة للخلف، في ظل ملاحظته لتراجع مستوى النجم البرتغالي، خلال الموسم الماضي (2016-2017) وأنّ النادي يبحث عن لاعب هداف لخلافة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وبحسب صحيفة إيلاف، كانت الصحافة البرتغالية قد كشفت، الأسبوع الماضي، غضب واستياء كريستيانو رونالدو من اتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 14.7 مليون يورو، وكشفت رغبته في الرحيل عن إسبانيا والبحث عن فريق جديد.

ولكن رونالدو أعاد التفكير في قرار الرحيل عن ريال مدريد بعد تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي ، والذي قال فيها: “كريستيانو ليس اللاعب الذي يطارد الأموال، إنّه مجروح وربما يكون على صواب، لأنّه لم يتعمد إيذاء أحد، و رونالدو بالنسبة لنا ليس مجرد صفقة جيدة، ولكنّه جزء من تاريخ ريال مدريد”.

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