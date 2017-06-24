هولندا : معظم اللاجئين السوريين الواصلين بين أعوام 2014 و 2016 حصلوا على مسكن خاص

حصل معظم اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى هولندا بين عام 2014 ومنتصف 2016، على مسكن خاص، بحسب بحث أعده مركز الإحصاء المركزي في هولندا.

وقالت وسائل إعلام هولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عدد اللاجئين الذين وصلو إلى هولندا في الفترة المذكورة، هو 92 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين (46 ألفاً)، ثم الإريتيريون (13 ألفاً).

وبحسب الدراسة، فقد وصل 13.300 سوري إلى الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، المعروفة اختصاراً بـ “كوا”، وبعد سنة حصل 80% منهم على إقامات، بينما حصل ربعهم على مسكن خاص بهم.

وبعد سنة ونصف حصل 94% من السوريين على إقامات، ثم حصل 90% على مسكن خاص بهم، فيما تبين أن اللاجئين الإريتيريين يجدون صعوبة في إيجاد مسكن.

وفي عام 2014، كان هناك 3.900 إريتيري في مراكز اللجوء، وبعد سنة ونصف حصل 75% منهم على مسكن خاص بهم، وبحسب مركز الإحصاء المركزي، فإن الأشخاص المنفردين يتأخرون في الحصول على مسكن خاص بهم، لكن السوريين في الغالب يكونون مع عائلات بنسبة أكبر من الإريتيريين.

ويقدم السوريون طلبات لم الشمل بشكل أكبر من غيرهم، وأظهرت الأرقام أن كل ثلاثة من أصل عشرة لاجئين سوريين، قدموا عام 2014 طلبات لم شمل، واستطاعوا أن يستقدموا شخصاً أو أكثر من عائلاتهم إلى هولندا، بعد سنة واحدة، وبذلك يكون عدد السوريين في هولندا قد تضاعف.

وبحسب الدراسة، فقد اعتمد معظم السوريين والإريتيريين الذين جاؤوا عام 2014، بعد سنة ونصف على راتب البطالة، وأقل من 5% منهم حصلوا بعد سنة ونصف على عمل، وذلك بسبب التركيز على الاندماج في المجتمع، وفق تعبير المكتب المركزي للإحصاء.

عكس السير