وكيله : برشلونة لم يتصل بلوكاس ليما

نفى رجل الأعمال واغنر ريبيرو، وكيل أعمال الدولي البرازيلي #لوكاس_ليما ، وجود عرض “رسمي” من نادي #برشلونة لضم لاعب الوسط، مشيراً إلى أن الوجهة القادمة للاعب #سانتوس قد تكون الدوري الإيطالي.

وصرح ريبيرو للصحافة الإسبانية، قبل المشاركة في عمل خيري بساو باولو ينظمه نجم الفريق الكاتالوني، البرازيلي نيمار: “لم يصل أي شيء رسمي (من برشلونة)، فقط أقرأ وأسمع مثل تلك الأنباء”.

وأشار إلى أن عقد لوكاس ليما مستمر مع سانتوس حتى نهاية العام الجاري وأن النادي البرازيلي يرغب في استمراره بصفوفه.

وقال في هذا الصدد: “سانتوس قدم عرضاً رائعاً (لتجديد عقده)، ولكني سأسافر الأسبوع المقبل للخارج وسأتناول الأمر مع أحد الأندية الإيطالية، بينما تواصل أندية أخرى الرغبة في الجلوس معنا”، مشيراً إلى أن النادي الإيطالي يرغب في ضم ليما هذا الصيف.

وأوضح أن ليما صاحب الـ26 ربيعاً: “لن يكون متاحاً قبل يناير (كانون الثاني)”.

من جانبه قال نيمار دوس سانتوس، والد نجم برشلونة، إنه سيجتمع مع لوكاس ليما هذا الأسبوع بشأن عرض نادي سانتوس، مُصدقاً على قول ريبيرو بأنه لا يوجد عرض مقدم من برشلونة، في الوقت الذي أبدى فيه مهاجم الفريق الكاتالوني عن رغبته في أن يكون ليما زميله في الموسم القادم.

وقال نيمار: “لوكاس ليما صديق كبير لي ولاعب كبير، سنستقبله بأذرع مفتوحة”.

وتشير تقارير عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن لوكاس ليما ودع بالفعل جماهير سانتوس، وأكد احترافه في أوروبا، دون أن يذكر اسم النادي، في الوقت الذي ينوي في النادي البرازيلي تقديم شكوى لفيفا بسبب “الحصار” الذي فرضه على لاعب الوسط، بحسب صحيفة أو غلوبو البرازيلية. ( EFE )

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