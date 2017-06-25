الجيش الإسرائيلي يقصف نقاطاً لجيش بشار الأسد و يقتل 7 عناصر و يدمر دبابتين .. و النظام يرد بـ ” احتجاج رسمي للأمم المتحدة ” ( فيديو )

شنت مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي غارة على سوريا، أسفرت عن مقتل 7 من قوات النظام السوري.

وقال مصدر إعلامي مقرب من النظام إن “طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت موقعاً للجيش السوري على أطراف مدينة البعث في محافظة القنيطرة في عملية أدت إلى تدمير دبابتين ومقتل طاقمهما وهم سبعة جنود على الأقل”.

وكان المتحدث العسكري للإحتلال أعلن أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف دبابتين في القسم الشمالي من الجولان، موضحا أن القذائف التي أطلقت من سوريا لم تخلف ضحايا، بسبب ما اعتبره انتهاكاً للسيادة.

وأضاف المتحدث: “تم توجيه احتجاج رسمي الى قوة الامم المتحدة” المكلفة مراقبة المنطقة منذ عام 1974، لافتاً أن إطلاق القذائف نتج من “معارك داخلية في سوريا” ما يعني انها لم تكن تستهدف هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. (AFP)

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