شبكة مسيحية مشهورة : ” المسيح يظهر لداعشي في سوريا كان يستلذ بقتل المسيحيين و يقول له ثلاث كلمات ” !

 

 

نشرت شبكة “أليتيا” المسيحية الكاثوليكية المعروفة، يوم الجمعة (23/6)، خبراً بعنوان “المسيح يظهر لداعشي كان يستلذ بقتل المسيحيين وقال له ثلاث كلمات!!!”.

وجاء في خبر الوكالة / الشبكة، التي تنشر أخبارها ونشاطاتها بعدة لغات، أن “أحد مقاتلي داعش والذي كان يستمتع بقتل المسيحيين يريد اتباع يسوع المسيح بعد حلم ظهر له فيه رجل بلباس أبيض قائلا له: أنت تقتل شعبي”.

وأضافت في الخبر الذي بدأته بكلمة “سوريا”: “لقد أصبحت ظاهرة متكررة الحدوث في السنوات الأخيرة بأن العديد من المسلمين في منطقة الشرق الأوسط والذي أعلنوا اعتناقهم المسيحية بسبب رؤيتهم لشخص في حلم يؤمنون أنه السيد يسوع المسيح، وقد نشر موقع لينغا عدة اخبار حول هذا الموضوع ، كان احدها داعشي يتحول الى المسيحية بعد رفض الله ان يدخله الجنة.

وتابعت: “أما هذه المرة فإنه أحد أعضاء الدولة الإسلامية والذي قام بمذابح وسط المسيحيين اعتنق ديانة ضحاياه بعد أن ظهر له رجل بلباس أبيض في حلم برسالة مفاجئة وفق ما قاله أحد المرسلين”.

وأكملت: “صرّحت إحدى مراسلات شباب ذوي رسالة YWAM في الشرق الأوسط أنها تلّقت اتصال عبر صديق لها في مطلع هذا العام، والذي قابلها وقدّم لها أحد مقاتلي تنظيم داعش والذي قام بقتل العديد من المسيحيين. وقد نقل أيضاً عن هذا الشخص العابر أنه لم يقتل المسيحيين فحسب بل كان يستمتع بذلك، ولقد أخبر المراسلة أنه ابتدأ في رؤية أحلام لشخص بلباس أبيض أتى إليه قائلا: أنت تقتل شعبي”.

وزادت: “أكمل حديثه قائلاً إنه في إحدى المرات قبل أن يقتل أحد المسيحيين إنّ الضحية قالت له: أنا أعلم أنك ستقتلني ولكني أعطيك كتابي المقدّس ثم قام بقتل هذا الشخص وأخذ كتابه المقدّس وبدأ يقرأ فيه … في حلم آخر، طلب منه يسوع أن يتبعه، وهو ما دفعه الآن لأن يصبح تابعاً للمسيح ولأن يطلب أن يتتلمذ”.

وشرحت الشبكة: “لعلّ هذا الشخص يصبح مثل شاول في الكتاب المقدس الذي كان يضطهد المسيحيين في عصور الكنيسة الأولى ثمّ تحوّل إلى تابع وتلميذ ليسوع بعد أن ظهر له هو أيضاً يسوع المسيح في رؤية .. ويذكر أن العديد من الأشخاص في الوقت الحالي يتبعون المسيح لكنّهم لم يعلنون إيمانهم في المجتمع وأنّ بعضهم لديه اجتماعات كنسية في بيوتهم”.

وختمت بالقول: “باتت ظاهرة واسعة الانتشار في العالم الإسلامي ظهور شخص المسيح في رؤى وأحلام حتى يقبلوه ربّاً ومخلّصاً على حياتهم ويصبحوا من أتباعه. مجدا لله!”.

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54 thoughts on “شبكة مسيحية مشهورة : ” المسيح يظهر لداعشي في سوريا كان يستلذ بقتل المسيحيين و يقول له ثلاث كلمات ” !”

  3. ياله من أسلوب ظريف في التبشير . ماذا لو أن كل الدواعش رأووا نفس الرؤية وتحوّلوا الى دين المخلص ! من سيقاتلون وماذا سيصبح اسم دولتهم ؟

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    1. أي بس أفض بكتيير من انو يحمل السيف ويقلو يابتصير مسلم يابقص رقبتك ..او أدفعلي بالدولار.
      مظبوط وللا لا؟

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        1. يعني أنت ماعندك احلام وأوهام وخرافات؟ فرس مجنحة إلى السماء ….الحمار يعفور اللي بيحكي وإنكليزي كمان….طيور أبابيل ماسكة حجار ودعم لوجيستي للمؤمنين…

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  10. اعتقد انها كذبة كبيرة فداعش لا تقتل سوى اهل السنة وتنفذ خطط ايرانية علوية وتعتبر السنة مرتدون وهم اكثر عداء من الكفار ولهذا الامر الكفار امثال المسيحيون والعلوية والشيعة هم اقرب الى داعش من اهل السنة

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  11. مبروك للمسيحيين بكرا بصير عندهم دولة المسيح في العراق والشام
    وبعدهابحجة هي الدولة تمحى مدن وقرى المسيحيين من العراق والشام
    هاد الشخص اللي طلع بالمنام ضابط مخابرات سوري معه كيس دولارات ابيض
    بس هاد الشخص من كتر فرحوا بالدولارات فكر حالو عم يحلم

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  12. مبروك للمسيحيين بكرا بصير عندهم دولة المسيح في العراق والشام
    وبعدهابحجة هي الدولة تمحى مدن وقرى المسيحيين من العراق والشام
    هاد الشخص اللي طلع بالمنام ضابط مخابرات سوري معه كيس دولارات ابيض
    بس هاد الشخص من كتر فرحوا بالدولارات فكر حالو عم يحلم

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  16. هللولويا ! فكرت التلت كلمات يلي أللو ياهن . الله سوريا و بشار… حاكم 80 بالمية ممن يدعون أنن مسيحية طلعوا شبيحة مالن علاقة برسالة المسيح.

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  17. كل مجرم جزار بيتخبى بعبائة عيسى عليه السلام ليهرب من العقاب والارساليات التبشيرية بيستغلو الوضع ليثبو للعالم انهم صح
    هزلت……….

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  18. ذكرني هذا بشيئ رأيتة بنفسي من قرابة الأربعة وعشرين عاما كنا نعمل في لبنان وكان احد اقاربي يقول نكات مضحكة وحدث انه قال احدى النكات تمس بشكل قبيح
    العذراء مريم عليها السلام وكانت ردة فعلي ان قمت وضربتة بشدة دون اي تفكير فهذا ماتعلمته من الاسلام فانا لا اعرف الا الاسلام وتعاليمه وعلى اثر ماحدث من خلاف تركت المكان وانتقلت الى بيروت ورأيت في نومي ان رجلا جميلا ذوهيبة يرتدي لباسا ابيض كانه فصل من الغيم فاذا مرت غيمة سوداء من خلفة يظهر الرجل واستطيع رؤيته بوضوح واذا مرت غيمة بيضاء يختفي ولا استطيع تمييزه لشدة نقائه اقترب مني ولم يحدثني بشيئ لكنة اراد اعطائي قلادة ثمينه كانها من الياقوت الاخضر ورغبت فيها لكني لم اقبلها لاني رأيت فيها الصليب
    بدأت الرؤيا بالتكرر وكانت احوالي تتحسن بشكل كبير
    وكنت افرح في كل ليلة اراه فيها حتى صرت اتشوق للنوم لأجل رؤيته نصحني بعض الاصدقاء ان اذهب الي الشيخ واخبره كي يفسر لي ما اراه ذهبت وعلمني الشيخ آيات اقرأها فاذا لم يظهر بعد قرائتي الايات يكون شيطانا
    واكد لي اني لن اراه مجددا وقرأت الآيات ولكنه ظهر وبشكل اوضح واجمل وفي كل مرة يقدم لي القلادة فارغب بها لقيمتها والا اقبلها لوجود الصليب فيها
    وظهر مرة يمد يده لي وفيها القلاده لكنه يدير وجهه للخلف ولا يريد ان ينظر الي او انظر اليه لم احزن لاني لم آخذ القلادة ولكني حزنت لاني لم اعد اراه وانقطع عني عدة شهور ثم رأيتة فحاولت ان اتقدم منه لاعتذر فسمح لى من الاقتراب حتى شممت عطرا مازال في ذاكرتب الى اليوم ولم اشم مثله او اجد ماهو قريب منه الى اليوم

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  23. في كل مرة كان البشر يزيد طغيانهم وجبروتهم وخطاياهم كان الله العلي القدير يقوم بمحو البشرية عن بكرة أبيها كما حدث في سدوم وعمورة قوم لوط وقوم نوح عليهم السلام إلى أن أتى سيدنا المسيح عليه السلام ليمحو خطايا البشر بدمه الطاهر المقدس ولكن بعد 2000 عام على إفتداء السيد المسيح للبشرية عاد القتل والظلم والجبروت والطغيان والتلذذ بالقتل والإغتصاب والتعذيب بهدف اللذة إلى البشر وهذا هو غضب الله بدأ يحل على البشرية مرة أخرى وبوادر عقوبة الله العلي القدير تظهر للجميع وإقتتال الأمم تبدو للعيان دون أن يستطيع احد فعل أي شيء ولا حل إلا بعودة السيد المسيح عليه السلام والمغفرة للبشر من جديد أو إنهاء البشرية على ما هي عليه وفصل الأخيار عن الأشرار ونهاية العالم على يد الديان

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    1. كيف افتدى المسيح البشرية بدمه الطاهر؟ هل صُلب باختياره أم رغمًا عن أنفه كما تزعمون؟ إذا اختار المسيح أن يُصلَب افتداء للبشرية، إذن فلماذا تحقدون على اليهود وعلى يهوذا الإسخريوطي وبيلاطس البنطي؟

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      1. اكيد السيد المسيح وطبيعته الألوهية النبي الوحيد الذي ولد من عذراء والنبي الوحيد بشهادة جميع الأديان الحي منذ آلاف السنين والنبي الوحيد الذي أقام الموتى والذي اختاره الله من بين الجميع ليفصل الخير عن الشر ويأتي يوم القيامة لن يجبره أحد على فهل شيء لا يريده بالإضافة أننا لا نحقد على اليهود ولا بهوذا ولا بيلاطس ولا أي أحد نحن ديننا قائم على المحبة أما الكره خارج قاموسنا

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    2. يا زلمه هاي الحرب ولا شي بالنسبه للحرب العالميه الأولاد و الثانيه ودخول هولاكو لبغداد وإبادة الهنود الحمر في أمريكا الشمالية شو بتخبص اعرف التاريخ وبعدين تعال اتفلسف

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  26. المسيح عيسي بن مريم عليه السلام هو نبي من انبياء الله عليهم السلام
    وهذا الخبر هو افتراء علي سيدنا عيسي بن مريم.لسبب بسيط جدا
    ظهور سيدنا عيسي بن مريم عليه السلام وكما بشر به نبينا محمد صل الله عليه وسلم سيكون بأخر الزمان ليقتل المسيخ الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصلي خلف امام المسلمين ببيت المقدس ويتوفاه الله مسلما علي فطرة ابينا ابراهيم ودين الاسلام وكل هذة البشارات لم تحدث .اذا الخبر ومن ورءآه مجموعه كذابين دجالين يتحايلون علي الناس كذبا وافتراء علي سيدنا عيسي بن مريم عليه وعلي امه ونبينا الصلاة والسلام
    وداعش هي جماعة رافضية تستر بلباس الاسلام وكم قتلت وخذلت المسلمين اسئل الله ان يخزيهم ويشف بهلاكهم صدور قوم مؤمنين

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  32. شعبي؟ هو المسيح عليه السلام رئيس دولة و الا شو ؟؟؟ حتى لما بدهم يكذبوا ما بيعرفوا يكذبوا …و يا ترى ليش ما طلع لكل الدواعش و ليش بيسأل لماذا يقتل شعبه؟ هو المسيح عليه السلام مش عارف شو بيصير على الأرض بصفته رب كما يزعمون و بدل ما يطلع في الاحلام ليش ما يسخطهم مثلا و الا يموتهم و الا يحمي شعبه من القتل ؟؟؟؟ دين قائم على الاكاذيب و الخزعبلات و الاحلام و انت عليك تلغي عقلك و تدعس

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