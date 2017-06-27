فراس طلاس يكشف سبب وفاة والده .. و فرانس برس تقول : رفض التعرض لقوات إيطاليا بلبنان كرمى لعيون ممثلة إيطالية أعجب بها

 

توفي وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي كان مقربا من بشار الاسد، الثلاثاء في مستشفى قرب باريس عن عمر 85 عاما، بحسب ما أعلن نجله فراس لوكالة فرانس برس.

وأوضح رجل الاعمال فراس طلاس ان والده “توفي هذا الصباح في مستشفى افيسين وسيتم تشييعه في باريس في انتظار ان نتمكن من دفنه في دمشق”.

وكان طلاس الذي استقر قبل خمس سنوات في باريس حيث تقيم احدى بناته، نقل الى المستشفى قبل 12 يوما اثر كسر في عظم الساق، بحسب نجله الذي اضاف ان والده دخل في غيبوبة الاثنين.

كان طلاس عضوا في حزب البعث الحاكم ومن ابرز المقربين من حافظ الاسد منذ استلامه السلطة في سوريا في بداية السبعينات، وقد عينه الاسد وزيرا للدفاع في العام 1972 ليبقى في منصبه هذا طوال ثلاثة عقود من الزمن. ولم يتركه سوى في العام 2004 اي بعد اربع سنوات على وصول بشار الاسد الى سدة الرئاسة.

استقر طلاس في فرنسا منذ نحو خمس سنوات، ولم يعلن اي موقف مما يحصل في سوريا برغم انشقاق ابنه مناف، الذي كان ضابطا في الجيش السوري وصديق الطفولة لبشار الاسد، في العام 2012.

ويؤكد ضابط الاستخبارات الفرنسي السابق والخبير في الشؤون السورية آلان شوييه لفرانس برس “قام طلاس بدور محدود في وضع الاستراتيجية العسكرية (للجيش السوري) التي كان يحددها حافظ الاسد والضباط العلويون في الجيش”، مشيرا الى انه كان يلعب دورا في مجال العلاقات العامة اكثر منه عسكريا، وكان، بحسب شوييه، “مقربا من السوفييت”.

وفي مقابلة نادرة مع الصحيفة الالمانية دير شبيغل في العام 2005، برر طلاس الهجوم العسكري الذي تعرضت له حماة (وسط) في العام 1982 ردا على تمرد مسلح نفذته جماعة “الاخوان المسلمين”، اذ قال “استخدمنا السلاح للوصول الى السلطة (…) واي احد يريد السلطة فعليه ان يأخذها منا بالسلاح”، مشيرا الى تنفيذ 150 حكما بالاعدام اسبوعيا في دمشق وحدها في ذلك الحين.

كتب طلاس مؤلفات عدة بينها “فطير صهيون” في العام 1983، والذي اتُهم جراءه في الدول الغربية بمعاداة السامية، كما كتب مذكراته في العام 1990 بعنوان “مرآة حياتي”.

كان طلاس من اشد المعجبين بالممثلة الايطالية جينا لولو بريجيدا، حتى انه طلب في العام 1983 من المجموعات المسلحة اللبنانية عدم التعرض للقوات الايطالية المتواجدة في البلاد التي كانت تشهد حربا اهلية.

وقال في احدى المقابلات ان السبب خلف ذلك هو “كي لا تذرف دمعة من عيني جينا لولو بريجيدا”. (AFP)

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33 thoughts on “فراس طلاس يكشف سبب وفاة والده .. و فرانس برس تقول : رفض التعرض لقوات إيطاليا بلبنان كرمى لعيون ممثلة إيطالية أعجب بها”

  1. رغم اننا نعرف اكثر مما يجب عن مصطفى طلاس الا ان ما قيل عنه وقبل ان تغيب شمس اليوم الذي مات فيه غير مأسوف عليه مطمئن جدا حيث سنرى مستوى هؤلاء الامعات الذين وطدوا نظام القاتل حافظ الاسد وكل ما قيل وسيقال يدل على مستوى الانحطاط والاجرام لنظام حافظ الاسد وامعاته

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    1. بس لانك بنت الجابري وطلاس صهرك عائلتكم ولو لم اكن اعرف الكثير من آل الجابري بالطبع الاجيال القديمة لقلت في اسرتكم !!!!!!!! ما لم يقله الفرزدق بحق جرير او العكس من الهجاء . طلاس عاش اقل من اجر كرسي ومات اقل من سفل صباط مخزوق

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    5. هذا النافق يعتبر من اغلى الكلاب في العالم .. بنى قصور من وراء نباحه على هذا وذاك ..
      لا أحد ينسى مدى وضاعته وسوقيته وانعدام تربيته حين تكلم عن عرفات بكلمات لا تصدر الا عن قواد او عربيد جربان

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  6. باع نفسه للشيطان مبكراً…
    خان أقرب الناس إليه…
    خان بلده ودينه وشرفه العسكري…
    أثرى بالمال الحرام حتى تفحّش…
    تنقل بين الخليلات وغبّ من العرق المعتّق واستعبد بالمنصب أبناء الشعب السوري جنوداً وضباطاً ومدنيين بلا عدد ولا حساب..
    ولم يخجل من سرد أسماء خليلاته وذكريات لياليه الحمراء والسوداء على مدار العمر…
    ولم يتورع عن استقبال “زوزو الشام” في جلسات خاصة من باب العلم بالشيء!!
    تفاخر بأنه أصدر أحكاماً بالإعدام بالمئات..
    سرق المليارات..
    أجبر عشرات الكتاب والمفكرين على تأليف كتب نسبها لنفسه بكل وقاحة…
    ………
    ………..
    وهرب آخر الأمر بعد هلاك سيده إلى أسياد سيده في باريس… وعاش في دائرة خاصة مغلقة من المتكرشين بالحرام أمثاله…. من أصحابه وذريته…. واستأنف حياة الترف والشهوات الحرام.. ولم يشْكُ إلا من أنّ مذاق الشهوات في الثمانين من العمر باتت من غير طعم ولا رائحة!!
    ……..
    وارتخت المفاصل آخر الأمر…. وفقد الكلب المدلل حاسة الابتهاج بالدنيا التي دنت من الغياب…
    صارت حبوب الأدوية عي الهاجس الأول.. ومقاومة الأرق واستجلاب النوم وطرد الهواجس ومحاربة الهلوسات ديدنه صباح مساء…
    لكن المليارات الحرام ظلت تعينه على كل ذلك.. وتمدّه في الطغيان فلا يتوب ولا يؤوب…
    وها هو الآن مسجّى في خرقة بيضاء وقبضة فارغة… لا يحمل معه إلى منزله تحت التراب لا دولاراً ولا خمراً ولا سيكاراً ولا حشيشاً…
    ولن تنفع ذا المسكين بعد اليوم حسناوات عرف وشفراوات منهنّ اغترف.. وحرس ومنصب وأموال وأضواء وأوسمة ونياشين..
    إلى الدود يا جيفة لم يعد يهابها قط هزيل!!
    إلى الظلمة يا من سرق الضوء من أعين الكادحين واللقمة من أفواه الجائعين والأنفاس من صدور الأمهات الثكالى..
    إلى القبر وحفرة النار مع الطاغية الذي اتخذته إلهاً لترفع به خسيستك..
    إلى مزبلة التاريخ مع الأسد الهالك… وابنه الذي سيلحق بكما في يوم قريب.. وبقية أزلام الشيطان وعبّاد الدنيا….
    إلى لعنات الأحرار والتاريخ….
    كما بدأت انتهيت.. وطويت تلك الصفحة المنتنة إلى الأبد… وكذلك تزول عروش الظلمة الطغاة تترى… ليس لهم من بعدهم إلا اللعنات!

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    1. وصف رائع لأبرز قذارات ومجرمي سوريا السابقين …. لو منقدر نشوف العذاب اللي عم يتعذبو وأرواح آلاف الناس اللي برقبتو …
      لو منشوف عذاب مجرمي الحرب الجديدة وأبطال الميليشات بالدنيا قبل الآخرة … كم من أطفال ونساء وشيوخ قتلو بكل دم بارد والناس عم ترقص على جثثهم … الأرامل والأيتام وأرزاق الناس اللي راحت …. اللي بيفرح بالموضوع انو كلللو بحسابو

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  7. سكان جهنم ترحب بقادم اليها عماد وزير دفاع صاحب اغطيه كازوز معلقه على صدره بلاهازيج وطبل بلدي وستتم مراسيم حرق في جهنم وفق قواعد معمول بها من حيث حراره وسكن وسيكون بيته قريبا جدا من بيت حافظ بغل

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  9. إلى الجحيم يا سارق الأموال وياسارق الافكار
    يارديف الشيطان يا خائن أهل بلدك . يا التشارك في ليه
    الجولان . يا مدمن الخمر والمخدرات والفساد .
    يا مخرب سوريا ولبنان بدأت كلبا مسعورا تهاجم أبناء
    الوطن الشرفاء و مت كلبا منبوذا حقيرا. ……. والآن جاء ما لم تكن تحسب لها الحساب وكيف يكون الجواب
    …. إلى اسفل السافلين أيها السافل الحقييييييير .

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  10. إلى الجحيم يا سارق الأموال وياسارق الافكار
    يارديف الشيطان يا خائن أهل بلدك . يا المشارك في بيع
    الجولان . يا مدمن الخمر والمخدرات والفساد .
    يا مخرب سوريا ولبنان بدأت كلبا مسعورا تهاجم أبناء
    الوطن الشرفاء و مت كلبا منبوذا حقيرا. ……. والآن جاء ما لم تكن تحسب لها الحساب وكيف يكون الجواب
    …. إلى اسفل السافلين أيها السافل الحقييييييير .

    رد

  13. لسانه يحتاج لغسيل سبعين ألف مرة بالديتول و لن يطهر.
    من حضر أي خطاب من خطاباته يعرف مدى سفالة و قذارة لسان هذا البهيم.
    أبو فراس البغل، إلى الجحيم يا سافل يا من مكنت الشيطان على حساب قومك.

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  14. نياشينه ذكروني بمسلسل سوري.
    لما المختار اجى لعند تحسين خير بيك و قاله، شفت شو حلو عمدخل البلدة قوس النصر الجديد؟
    تحسين بيك _ ليش عمين انتصرنا؟

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  15. ذهب غير مأسوف عليه . إلى جهنم إن شاء الله . لقد كان مجاهراً بالزنى والمعصية وفاحش بالكلام وفاجر بالخصام .
    استغرب من الذين يترحمون عليه

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  17. رغم ان البعض سيتحفنا بمقولة (لا يجوز الضرب بالميت) ولك بصراحة لم استطع منع نفسي رغم ترددي من ان اقول .. لعنه الله .. كان ابن حرام حقير… لا اعتقد ان في التاريخ أشد منه نذالة وخسة ووضاعة وانتهازية …

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  21. سوف تدفن في القبر بدون الرتب العسكرية والنياشين وبدون لقب سيادة العماد أول وزير الدفاع
    أن شاء الله إلى مزبلة التاريخ يا مصطفى طلاس يا من أسست مع الهالك حافظ الأسد دولة سوريا الأسد الطائفية
    و أن شاء الله نار جهنم تجمعكم في الأخره ومعكم المجرم بشار الأسد

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