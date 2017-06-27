الرئيسية/ أهم الأخبار/ يحدث في لبنان : لاجئ سوري تغتصب زوجته أمامه و يعتدى عليه بالسكين و لا يجد مستشفى يوافق على علاجهم ( فيديو )

يحدث في لبنان : لاجئ سوري تغتصب زوجته أمامه و يعتدى عليه بالسكين و لا يجد مستشفى يوافق على علاجهم ( فيديو )