يحدث في لبنان : لاجئ سوري تغتصب زوجته أمامه و يعتدى عليه بالسكين و لا يجد مستشفى يوافق على علاجهم ( فيديو )

يحدث في لبنان : لاجئ سوري تغتصب زوجته أمامه و يعتدى عليه بالسكين و لا يجد مستشفى يوافق على علاجهم ( فيديو )

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33 thoughts on “يحدث في لبنان : لاجئ سوري تغتصب زوجته أمامه و يعتدى عليه بالسكين و لا يجد مستشفى يوافق على علاجهم ( فيديو )”

  4. يعجز اللسان وبئس المصير لكل الشعوب العربية التي مازالت تنحط وتستمر بالانحطاط اعلامياً سياسياً دينياً تقافياً اسرياُ. اوربا التي يجدها الغالب كافراً والخ تنقذهم من وسط البحار وتسهر على طبابتهم.

    تباً لنفاقكم ايها العرب

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    1. انت وأشكالك المنافقين ولا فيكم أيها العرب جميل أوربا عايشين عيشه الكلب فيه ولبنان معروف انهم من جماعه بشار وحزب اللات

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  7. بعد الشي اللي شافوه السوريين من بعضهم وممن يسمون الاشقاء العرب. صرت احس انو ماعاد يهتز لي جفن اذا خربت كل هالاشباه دول.
    وصدق الشاعر الذي قال:
    نحن أمة لاتستحي

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  8. حسبي الله ونعم الوكيل وبشر الصابرين قلنا الله عزوجل نبينا نضرب وقاله عنه مجنون وساحر صبراً قال ياسر انه مسواكم الجنة

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  9. هذه القصة تحرق القلب
    الواحد منا يعتبر القصة صارت معه كيف سيكون حاله الان
    الزنى حرام وهو ذنب كبير
    الله تعالى ينتقم مما فعل بها هذا
    ويفرج حربها ويشفيها
    ام زوجها فرج الله عنه اغتصبت زوجته وضرب بالسكين
    وما وجد من يساعد.ه
    ما هذا الزمان العجيب

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  15. انا لا الوم من فعل هذا لانه شبيح لا دين ولا اخلاق وهو صاحب الارض لومي على هؤلاء المستضعفين ماردهم حين يقال لهم الم تكن ارض الله واسعة فتهاجرو فيها سؤالي لهم هل تنعم الشاة وسط الذئاب عودو الا بلادكم وقاتلو عدوكم واستعينوا بذلك على الصبر والصلاة واعلموا ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اين ماذهبتو

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    1. حبيت أخي رد على حديثك جاء بالصميم جيش السوري نجس لبنان كلها وعمل الفظاءع بس ياهل ترا مين يلي غاطالوا بهل العمل. .نظام السوري وحزب الشيطان وهما اللبنانيون بيعرفوا الشيء ولاكن ضعفاء النفوس وإنزال

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  21. لبنان تحت وصاية غلام الولي الله يكون بعونكم ياسوريين اسكنو جنب بعض وعملو تكتلات بلبنان لحماية انفسكم وتسلحو لتحمو انفسكم لن يتركوكم روافض لبنان

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  22. شعر علي صحافه
    بلاد الظلم اوطاني … تسخرني وتنساني
    اعيش فيها بلا امل … ويرتع فيها سجاني
    اقتل فيها بلا ذنب … تغتصب بناتي ونسواني
    وإذا ما اطلقت صرختي … يقال انت اخواني
    افرح بأنا صرنا إخوة… يقال ارهابي اخواني
    اصرخ يا ناس انا مصري ينزع مني عنواني
    اقول بناة الاهرام اجدادي … وماء النيل رواني
    اجاب النيل نجاشي رُد لاحباشِ والارض بيعت لنجران
    اموت مهانا في ارضي وفي وطني ليتني كنت طلياني
    اهيم بحثا بلا مأوي بلا جدوي لعل المروءة ترعاني
    اجد الامل لدي ترك … يقال إن سلوكهم عدواني
    الي من يدافع عني … بزندي استرد مائي واوطاني

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  23. الا لعنة الله على الظالمين اتفو على كل شعب لبنان كيف تحصل هذه الكارثة امام شعب بأكمله ولاتحرك فيهم شعرة ، انصاف رجال ونساء فاسقات ياليت ، لنا ارضا آمنة نحن العرب قد انقرضنا ولم يبقى إلا لئامنا.

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