تركيا : أول تصريح رسمي عن الأنباء التي تتحدث عن ” استعدادات لعملية برية في عفرين “

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، إن قوات بلاده سترد بالمثل ووفق قواعد الاشتباك على جميع النيران التي تطلقها وحدات الحماية الكردية على تركيا من عفرين التابعة لمحافظة حلب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به قورتولموش للصحفيين أثناء زيارته ولاية “أدي يامان” جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، رداً على سؤال عما إذا كانت هناك استعدادات لعملية برية تركية في عفرين.

وأكد قورتولموش أن أي دعم عسكري أو سياسي يقدم لتنظيم “ب ي د / ي ب ك” تعتبره تركيا مقدما بطريقة مباشرة لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية، وقد عبّرت الحكومة عن ذلك بشكل صريح، في إشارة إلى التسليح الأمريكي للتنظيم.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار على هذا النهج، مشددا على ضرورة الأخذ بالحسبان حساسية تركيا في مسألة التنظيم وأنشطته في المنطقة.

وأوضح أن القوات المسلحة التركية سترد بالمثل ووفق قواعد الاشتباك على جميع النيران التي يطلقها هذا التنظيم على تركيا من منطقة “عفرين” بريف حلب، ولن تبقى متفرجة على اعتداءات التنظيمات الإرهابية على الأراضي التركية.

وعبّر قورتولموش عن رفض تركيا تقديم الولايات المتحدة أسلحة للتنظيم في سوريا، مبينا أن هذا الأمر غير ناجم عن الاضطرار، وإنما سببه هو التردد الأمريكي في كيفية القضاء على “داعش” شمال سوريا.

الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

16 thoughts on “تركيا : أول تصريح رسمي عن الأنباء التي تتحدث عن ” استعدادات لعملية برية في عفرين “”

  1. سؤال! بأي حق ستحاول تركيا احتلال عفرين؟ ماذا فعلت عفرين للأتراك! والله لم أقرأ أو أسمع أو أرى حقداً أعمى و كراهية لا محدودة كتلك التي يظهرها الأتراك للشعب الكردي! و الأنكى أن هناك تقارير دولية تؤكد الاتفاق السري بين الأتراك و بشار و الضوء الأخضر لتركيا من يشار بإحتلال عفرين! سؤال للمعارضة التي تدعي محاربة بشار: ماذا تقولون إذا اتفقت تركيا و النظام علناً انهاءكم أيضاً! إن مشاركة المعارضة في الهجوم على عفرين سيكون دليلاً أن هذه المعارضة مرتزقة و مستعدة أن تتحالف مع بشار نفسه في سبيل المال و غيره! خلافكم مع ب ي د هو حجة لاحتلال عفرين و غيرها لأنكم لستم طلاب حرية بل تريدون قتل الشعب الكردي كما يفعل بشار و أردوغان و خامينئي! إن شاء الله ستتحطم عنجهيتكم على صخرة الحق الكردي و الله مع المظلوم و إن كان غير مسلم فما بالكم بالشعب الكردي المسلم!

    رد

    2. انت يلي عبتحكي انو الكراد اش عملت لتركيا طيب نحنا في شمال حلب اش ساوينالن للكراد لحتى اجو وحتلو اراضيناو كل يوم قصف بالمدفعية والدبابات وراجمة الصواريخ نحنا ماعترضنالن ابدا تفضل جاوب

      رد

      1. وليش ما عما تذكر محاصرتكم لعفرين اكتر من ٣ سنوات. لا تنسى لكل فعل يوجد رد فعل وانتو من بدايات الازمة عاديتم الاكراد كرمال عيون تركيا اللي قضيت على ثورتكم مشان مصالحها بعد خسارة رهانها عليكم يا ثواررررر.
        يا محترمين كنتو تمنعو كل شي حتى حليب علب للاولاد، جايي هلق تتقوى بالتركي اللي هو مستقوي باسرائيل واللي هي عضو بالناتو. طبعا عما احكي هيك مشان ما نسمع اسطوانة التخوين المعتادة.

        رد

    3. نحن اصحاب ارض انتم تقبلون بأن يحتل pydاراضينا ولكن لا تقبلون ان تحتل تركيا عفرين نحن مستعدين نفاوض النظام ولا منعطيكن دوله يا اتباع اسرائيل ياخونة روحو شوفو شو عملو احزابكم بشعبنا العربي بالشمال السوري من الساحل للجزيرة منشان دولتكم المزعومه بس ان لم تستحي فأصنع ما شئت

      رد

      1. بالاول حكيك ركيك وباين انك كتيررررر فهمان بالسياسة.
        تانيا عمكم جوز امكم، تركيا هي حليفة لاسرائيل على اعلى المستويات وهو عضو بالناتو وهي حاليا بعلاقات قوية مع عدوتكم روسيا. فما داعي لهل الاسطوانة خصوصا انكم انتو المسمين ثوار على علاقة طيبة جدا مع اسرائيل.
        ثالثا، الحقوق بمنطقة الشرق الاوسط لا تاتي الا بالحروب والقتال وجميعا اعلم بذلك
        ملاحظة، الله يقوي النظام ليضل داعس على رقابكم وليخرب اللي بقيان من مدنكم وبيوتكم يا (محترم)

        رد

  3. اخ كردي مسلم
    حسب وكالة آكا الإيطالية و جميع اهل المناطق الموجودة بها قوات اوجلان يعرفوا بدون لا ايكا ولا راهو انه جيش صالح مسلم علوي شوعي ملحد، و اتفق و تسلح من النظام شو علاقة الاكراد بالموضوع؟
    ااكد لك و انت اخ و صديق و ابن بلد انهم عملاء للنظام مثل ما كان معلمهم الأكبر صبي النافق، جميع القيادات من جبل قنديل يعني مرتزقة ما بيختلفوا بشي عن جميع المرتزقة و المجرمين من جميع الاطياف، ثانباً اخي انتوا ما بتعرفوا الابوجية اي اوسخ خلق الله ما لهم علاقة لا بإسلام ولا بيهود شوعية ملحدين، مش الكل اكيد بس قياداتهم ٩٠٪‏ علوية على شوعية نفس الخ….
    اذا استلموا الحكم راح تكون صور اوجلان اكثر من حافظ و حزبهم اضرط من البعث العلوي الشاوي.

    رد

    1. أخ عمران اسمر
      شكراً لتعليقك المؤدب. أنا أتكلم عن الشعب المسكين هنا. عندما أقول أنا مسلم فمن البديهي أنني إلى جانب الحق أياً كان صاحبه. أنا لست مع المعارضة السورية التي كانت كارثة و وبالاً على الشعب المسكين و جعلت بعضه حتى يرجع إلى حضن السفاح. بالله عليك ألا ترى معي أن مشكلة تركيا هي مع الشعب الكردي حتى لو كان ممثلوه من الأحزاب الاسلامية! 50% من شعبنا الكردي يصوت لأردغان حتى اليوم لأنه يعتقد أن أردوغان يمثل توجهاً اسلامياً! و لكن على الجانب الآخر انظر إلى مكافأة أردوغان للشعب الكردي ! دستور أردوغان الجديد لا يختلف 1% عن دستور أتاتورك الماسوني المجرم فيما يتعلق بحقوق الشعب الكردي! فكيف لي أن أصدق أن هدف أردوغان هو ب ك ك فقط! ثم أنت تعرف أن منطقة عفرين بالذات 90% من سكانها أكراد! منذ بداية الثورة و حتى الآن مدينة عفرين مركز المنطقة أصبح غالبية السكان فيها من العرب!! هل تعرف ذلك؟ لماذا خلق العداوة و البغضاء بين الشعب! عندما تحتل تركيا عفرين سيكون الأتراك هم القادة و بعض ما يسمون أنفسهم جيش حر يديرون الأمور و يظهر الأمر على أن العرب السوريين و الأتراك لا ينظرون إلى الأكراد إلا كعبيد و لا يحق لهم حتى إدارة أنفسهم تحت علم بلدهم! و شكراً

      رد

  4. ولله يا اخ كردي مسلم ال ب.ب. كي هو الي بدا هو الي بدو ياخد مناطق بتل رفعت ولو ما الاتراك كان الحزب الكردي احتل اعزاز وباقي المناطق بس لما انقلبت الطاوله عليكن صرت كردي ومسلم ليش ما كنت كردي مسلم لما الحزب الكردي اخد مناطق شمال سوريا ولا لما اجو الاتراك صرت كردي مسلم لما واحد بدو يحكي يحكي ويطلع واره شو عم يساوي قبل علا كلن سياسه الدول نحن ما منعرفا وانتو الاسد دعمكن والاميركان دعموكن وهلق تخلو عنكن لهيك شو ما صار بعفرين عادي جدا حلب خربت وشو بيصير اذا خربت عفرين عادي جدا واذا تركيا بتدخل عفرين صدق انه كل الناس رح تفرح وبنفس الوقت رح يقضو علا التنظيم تبع الكلاب البي بي كي وكل الناس عم تدعي للجيش التركي المسلم

    رد

  5. عمران اسمر سبق وقلنالك انو الأكراد كلون أخوة ، والله الي يجيلي حريتي ويأمنلي ديمقراطيتي ما بيهمنا إذا كان من اليبكة والببكة والبيشمركة أو البيجاك اللمهم كلنا ايد وحدة وما نقبل اي ايد يطاول عل الكردي ، عم تحكيلي عن الدين والإسلام ما نحنه شبعنا من نفاقكم خلونا بحالنا وخلوكون بحالكون قال جماعة قنديل هدول الجماعة فدو بأرواحهم مشاني ومشان كل كردي

    رد

  6. الدولة الوحيدة يلي استفادة من ثورة سوريا وخربان الديار هي فقط تركيا .سرقات معامل حلب كلها أصبحت بتركيا وبيقولي دين وديانة اكثر كباريهات العالم لروسيا موجود بتركيا وخربوا البلاد ونهبوا العباد وضيعوا الشعب السوري وباعوهم بيع شراء .وما فتحت تركيا ابوابها الا لتستفيد بيقبضوا من الامم المتحدة على كل لاجئ ٧٠٠٠€ سلامات حاضنين الشعب السوري

    رد

  7. إلى سوري حر! ههههههه أضحكتني! إذاً تقول أنني أدعي الاسلام الآن خوفاً من الأتراك المجرمين! تباً للاجرام التركي و لكل إجرام المعارضة اللوطنية بحق الشعب الكردي . أنا مسلم من قبل و الآن و من بعد إلى يوم الدين لأنني أنا مقتنع بالاسلام هذا أولاً! أما بالنسبة لموضوع تل رفعت و غيرها فأنا لست مع دخول الأكراد إلى مناطق عربية أبداً إلا اذا كان بطلب من أهالي المنطقة و المعارضة العربية في تلك المنطقة للمساعدة و يجب أن تكون بشكل مؤقت ! لذلك أنا ضد معركة الرقة و غيرها ! أنا لم و لا و لن أكون إلى جانب الأتراك المجرمين المنافقين و كفى نفاقاً باسم الدين! جيش تركيا المسلم!!!!!! ههههه يا رجل اقرأ عن الجيش التركي قليلاً قبل أن تكتب!! هذها جيش اتاتورك الماسوني العلماني و عقيدته علمانية الدولة و دستور أتاتورك و هو شبيه بجيش بشار !! فرجاء لا تضحك على نفسك! أنا أعرف الكثير من أهالي عفرين و هم ضد دخوا أية قوات غير كردية إلى عفرين! عندما تعود سوريا إلى الوضع الطبيعي سيكون هناك جيش وطني و شرطة وطنية عندها هي التي ستكون في عفرين و غيرها! و سنرى نهاية تركيا قريباً طالما أنها لا تغير عقدية الحقد ضد الشعب الكردي

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.