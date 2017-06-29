تركيا : أول تصريح رسمي عن الأنباء التي تتحدث عن ” استعدادات لعملية برية في عفرين “

تركيا : أول تصريح رسمي عن الأنباء التي تتحدث عن ” استعدادات لعملية برية في عفرين “

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، إن قوات بلاده سترد بالمثل ووفق قواعد الاشتباك على جميع النيران التي تطلقها وحدات الحماية الكردية على تركيا من عفرين التابعة لمحافظة حلب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به قورتولموش للصحفيين أثناء زيارته ولاية “أدي يامان” جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، رداً على سؤال عما إذا كانت هناك استعدادات لعملية برية تركية في عفرين.

وأكد قورتولموش أن أي دعم عسكري أو سياسي يقدم لتنظيم “ب ي د / ي ب ك” تعتبره تركيا مقدما بطريقة مباشرة لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية، وقد عبّرت الحكومة عن ذلك بشكل صريح، في إشارة إلى التسليح الأمريكي للتنظيم.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار على هذا النهج، مشددا على ضرورة الأخذ بالحسبان حساسية تركيا في مسألة التنظيم وأنشطته في المنطقة.

وأوضح أن القوات المسلحة التركية سترد بالمثل ووفق قواعد الاشتباك على جميع النيران التي يطلقها هذا التنظيم على تركيا من منطقة “عفرين” بريف حلب، ولن تبقى متفرجة على اعتداءات التنظيمات الإرهابية على الأراضي التركية.

وعبّر قورتولموش عن رفض تركيا تقديم الولايات المتحدة أسلحة للتنظيم في سوريا، مبينا أن هذا الأمر غير ناجم عن الاضطرار، وإنما سببه هو التردد الأمريكي في كيفية القضاء على “داعش” شمال سوريا.