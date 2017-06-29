حلب : رجل يقتل زوجته الثانية بالاشتراك مع زوجته الثالثة .. و الأمن الجنائي يكشف خيوط الجريمة بعد عامين من حدوثها ! ( فيديو )
حلب – تلفزيون النظام : رجل يقتل زوجته الثانية بالاشتراك مع زوجته الثالثة .. و الأمن الجنائي يكشف خيوط الجريمة بعد عامين من حدوثها ! ( فيديو )
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