حلب : رجل يقتل زوجته الثانية بالاشتراك مع زوجته الثالثة .. و الأمن الجنائي يكشف خيوط الجريمة بعد عامين من حدوثها ! ( فيديو )

حلب – تلفزيون النظام : رجل يقتل زوجته الثانية بالاشتراك مع زوجته الثالثة .. و الأمن الجنائي يكشف خيوط الجريمة بعد عامين من حدوثها ! ( فيديو )

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14 thoughts on “حلب : رجل يقتل زوجته الثانية بالاشتراك مع زوجته الثالثة .. و الأمن الجنائي يكشف خيوط الجريمة بعد عامين من حدوثها ! ( فيديو )”

  1. والله بكير ع الاكتشاف .
    هادا أكيد كان شبيح بس مو مدعوم بعد سنتين زملاءه الشبيحه فضحوه وكشفوا أمره بسبب من الأسباب المعروفة عندهم . الله لا يقيمه .

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  2. من الأهم أن تقبضوا على سفاح حقيقي وثابت عليه قتل نصف مليون انسان وهو معروف مكان تواجده وعنوانه بالشام

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  3. يعني مو شطارة الامن الجنائي والمحققين يلي كشفت الجريمة
    كالعادة اما بالصدفة وهو الشائع واما عن طريق مايسمى فسافيس ومخبرين يعملون لصالح الامن بشكل عام

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  4. الى الامن الجنائي والانتربول ومحكمة العدل الدولية اريد ان اخبركم عن قاتل قتل مليونا من البشر ودمر بلداً باكمله وشرد الملايين واستخدم البراميل والاسلحة الكيماوية واحضر القتلة من كل انحاء المعمورة ليساعدوه في جريمته وقد فعلوا وعنوانه في المهاجرين ويدعي انه رئيس للجمهورية واسمه بشار حافظ الاسد ويوجد ملايين الشهود الذين يدعمون اخباريتي هذه وشاهدوها ولمسوها بيدهم فهل تلقون القبض عليه لينال جزاءه العادل

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  6. والله عظيم ما في اوسخ من الامن جنائي في سوريا وخاصه وزاره داخليه ايام محمد حربه كان قبض على سياره تكسي فيها مخدرات وكميه منيحه وصاحب سياره من حلب ابن احدى عائلات حلب معروفين من بيت الانيس حلت مشكله وقال شو لم يكن في سياره مخدرات هههه حل مشكله رجلين واحد من بيت قطماوي وتاني قريب وزير محمد حربه اسمه سليم علواني كان ضابط في تدريب جامعي في حلب مقصود يلي معه يدفع بيطلع من جريمه متل شعره من عجين ويلي ما معه يدفع بيتحمل جرائم كلها اهلا وسهلا فيكم في سوريا الاسد حيوان

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  7. لك الك عين تقول حسبي الله ونعم الوكيل
    ليش انت بتعرف الله
    ان شاء الله ربي يكبك على وجهك في الدرك الاسفل من النار خالدا فيها باذن الله

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  8. الفتنة أشد من القتل و المحرض عالقتل كالقاتل هناك شخص كل يوم يقتل بدم بارد و يستخدم ألفاظ مسيئة للأخلاق و يقوم بالابتزاز و هو من شبيحة الكلب و يعمل ع أساس صحفي 😂

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  9. أي ادلة و اي براهين ما حكى أي شي و لا فهمنا كيف جابوا أدلة شو هالحقارة هي …. ناس انخطفت و بقيت محبوسة سنين و ما قدرتوا اتطالعوهن …. شطارة يا سيدي تفو عليكن و عالقانون تبعكن

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