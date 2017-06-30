الممثلة الإباحية اللبنانية ميا خليفة ” تلكم ” معجباً صورها دون إذن !

التقط رجل من سان أنطونيو بولاية #تكساس الأمريكية صورة سيلفي مع ممثلة الأفلام الإباحية الشهيرة #ميا_خليفة، دون أن يستأذن، وهو ما قابلته بتوجيه لكمة قوية للرجل في وجهه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قررت الممثلة الإباحية اللبنانية لكم الرجل البالغ من العمر 20 عاماً في وجهه، ولكن العجيب في الأمر أنه لم يبدو مستاءً من ذلك.

وبعد الواقعة نشر الرجل الصورة، التي أغضبت النجمة، إلى جانب صورة وجهه المضروب على تويتر، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وكتب “التقطت صورة مع ميا خليفة ولكمتني في وجهي وتركت كدمات”.

وبعد نشر ذلك المنشور قام معجبو الممثلة الإباحية الآخرون بنشر صورهم معها دون أية إصابات، وكتب أحد معجبيها: “لم يحدث ذلك معي”، في إشارة إلى صورة سيلفي مرفقة مع الممثلة، بدت فيها مايا مستعدة للتصوير.

وأضاف مستخدم آخر: “لم يحدث ذلك معي أنا أيضاً”، مشيراً إلى صورة سيلفي مع الممثلة المبتسمة.

من جانبها شاركت ميا خليفة في المحادثة، وكتبت رداً على احدى المستخدمات : “لقد كنتِ رقيقة جداً. شكراً لكِ على استئذاني بلطف بدلاً من القفز أمامي وأنا أسير ووضع الكاميرا في وجهي”.

يذكر أن النجمة الإباحية السابقة، قامت بإهانة “تشاد كيلي” لاعب” نادي “أولي مس” العام الماضي، حيث نشرت صورا على تويتر لمحاولات لاعب كرة القدم البالغ من العمر 23 عاما إغواءها عن طريق طلب لقائها وجهاً لوجه مراراً وتكراراً.