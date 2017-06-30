بريطانيا : هجوم بـ ” أسيد الكبريت ” يحرق وجه ” مسلمة ” و قريبها في لندن

جمعوا تبرعات في #بريطانيا وصلت في اليومين الماضيين إلى 28 ألف إسترليني، أي تقريباً 36 ألف دولار، لمساعدة باكستانية كانت برفقة قريبها، وتعرضت معه الاثنين الماضي إلى هجوم مفاجئ بحمض الكبريت في منطقة Beckton شرق لندن، فشوه الأسيد وجه Resham Khan المبتدئة بمهنة عرض الأزياء، في جريمة يبدو أن مرتكبها حاقد على المسلمين، ووقعت في يوم كانت تستعد فيه للاحتفال بعيد ميلادها الحادي والعشرين.

وفي التفاصيل بحسب ما اوردت قناة العربية، كانت الفتاة مع قريبها Mukhtar Jameel في سيارة توقفت عند إشارة المرور، فاقترب منهما مجهول يبدو أنه كان يراقبهما بسيارته، ورش الأسيد الحارق عليهما من نافذتها المفتوحة، على حد ما قرأت “العربية.نت” في ما نشرته صحيفة “التلغراف” البريطانية عن ريشام وقريبها.

واحترق وجهها بشكل خاص وأصابته تشوهات، واضطرت وقريبها إلى الركض على الطريق العام “ورش الماء على وجهينا وثيابنا المحترقة طوال 45 دقيقة، من دون أن تأتي أي سيارة إسعاف لنقلنا إلى المستشفى”، وفق سلسلة تغريدات كتبتها في حسابها “التويتري” وفي إحداها ذكرت أن أحدهم كان مارا بسيارته نقلهما إلى مستشفى قريب للعلاج من حروق بالغة.

وذكر موقع Crowdfunding الذي جمع للمحروقين التبرعات، المزيد من المعلومات عن ريشام الطالبة بجامعة مانشستر، ونشر لها عددا من الصور، ومنها يتضح كم نال الأسيد الحارق من عينيها بشكل خاص، وهي التي كانت ستبدأ عملها الاثنين المقبل.

أما قريبها جميل مختار، البالغ 37 سنة، فشوه الأسيد وجهه أيضا وحرق فخذيه وظهره، ومن شدة الألم وقع مغمياً عليه، ثم بقي يوما كاملا في غيبوبة بالمستشفى، وحين عاد إلى وعيه وجد أن حياته قد انقلبت رأسا على عقب وتغيرت إلى الأسوأ، كحياة ريشام تماما.