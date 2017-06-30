بعد سنوات من سيطرته على أكثر من نصفها .. تنظيم ” داعش ” ينسحب مما تبقى من حلب لصالح ميليشيات بشار الأسد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “قوات النظام بقيادة مجموعات النمر وبدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بدأت عملية تمشيط قرى وتلال ريف حلب الجنوبي الشرقي، حيث أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية انسحبوا خلال ساعات الليلة الفائتة من ريف حلب الجنوبي إلى مناطق سيطرته في البادية السورية، عبر مئات الأمتار التي كانت قوات النظام أبقتها بدون سيطرة بعد تقدمها على طريق الرصافة – أثريا خلال الـ 24 ساعة الفائتة”.

وجرى الانسحاب للتنظيم من القرى والبادية التي كان يتواجد فيها بريف حلب الجنوبي الشرقي، إلى مناطق سيطرته في البادية السورية، بحسب المرصد.

وبهذا التقدم اليوم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، يكون قد انتهى تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة حلب، في حين لم تدخل قوات النظام إلى الآن إلى كافة المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، بريف حلب الجنوبي الشرقي، كما أمَّن هذا التقدم طريق حلب – خناصر – أثريا بشكل كامل.

ويبقى الطريق الممتد من أثريا إلى السلمية معرضاً لهجمات من التنظيم المنتشر على مسافة قريبة من الطريق بريفي مدينة سلمية الشرقي والشمالي الشرقي، كذلك يسمح هذا التقدم لقوات النظام بالاقتراب من حقل توينان للغاز والذي تسعى جاهدة للسيطرة عليه.

وكان التنظيم سيطر منذ 3 سنوات على مناطق واسعة في حلب بعد هجمات طالت الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر عليها، وبقيت معظم جبهاته فيها، المقابلة لميليشيات النظام، هادئة معظم تلك الفترة.

الصورة : حلب – حزيران 2016 (داعش باللون الرمادي)

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

13 thoughts on “بعد سنوات من سيطرته على أكثر من نصفها .. تنظيم ” داعش ” ينسحب مما تبقى من حلب لصالح ميليشيات بشار الأسد”

  1. كل يوم يمر يظهر حجم الكذبة المسماة داعش والتي كان هدف وجودها تدمير المدن والقرى السورية والعراقية التي تعود لطائفة معينة يستهدفها الجميع قتلا وتشريدا لاحلال فئات غريبة ومحلية تنتمي لآخرين
    داعش هذه اوجدها الذين يحاربونها فقد ضربوا مليون عصفور بحجر واحد قتلوا ودمروا وسرقوا وهجروا باسمها وخدموا المستفيدين منها خدمة لم يحلموا بها وظهر الارهابيون والقتلة في ثوب المحارب للارهاب
    واليوم لايفاجئنا انسحابها لصالح النظام فقد فعلت ذلك مرار وتقاتل كل اعداء النظام ويسيظهر يوما ان داعش كانت مسمار جحا للانظمة والفئات والاقليات ذات الاطماع في هذا الوطن ويبقى اكبر المستفيدين من وجودها ايران وعصاباتها

    رد

    1. هل تعلم ان في تدمر تم قتل ونحر 70 جندي سوري من قبل الدواعش يافضيح السان . من الذي قتلهم بس لايكون انقلبو عليهن هههههه

      رد

  2. نعم انسحبو وانتهت مهمتهم في سوريا والعراق والبغدادي لم يقتل كما نشرت إيران بعرض صور جثته فالصور المعروضة ليست للبغدادي وقد عاد البغدادي سالما إلى ايران تحت حراسة أذناب نور المالكي وبدأت أيران باغلاق معسكرات داعش بعد أن أبيد معظم أهل السنة

    رد

    1. الله يلعن المخيلة الضيقة تبعك يا “شريف” انتا وأمثالك . اذا ايران وسوريا وحزب لله راح منهن شهداء على قد كذبك كلهن قتلهن التفكير تبعكن أي الفكر الداعشي وجاي تقول انو أيران ماخذتو لعندها وتحت حراسة مشددة كمان هههههههههه اي جعل الله ياخذك لعندو شقد فهيم وجحش .لك اذا من كم يوم قريت انا على عكس الحقيقة هاي الصحيفة انو عناصر من داعش كمنت لدورية لحزب الله وتم اسرهم وتصفيتهم نحرا في البادية السورية .حبيبي امريكا الي صنعت داعش واذا ما انتا مصدق كلامي روح وابحث على القوقل وشوف تصريح هلري كلنتون التي قالت نحن من اوجد القاعدة اي داعش التنين نفس العقيدة القتل والجزية والسباية بحد السيف..روح ضب حالك بخم جاج احسلك .ههههعه

      رد

  5. من حفر حفرة لاخيه وقع فيها السنة جاءوا بوحوشهم ليضربوا بقية الاديان و الاكراد لكنهم اصبحوا وبالا عليعم فبدلا ان يعترفوا بخطئهم فيتهمون غيرهم بافتعالها فلو كان كلامكم صحيحا فلماذا بايعتمهم و حضنتهم و بعثت بناتكم لهم لجهاد النكاح

    رد

  6. الحقيقه مره جيش النظام اله التقدم ولما كان الحر على سروج خيله اكتفا بل مناطق الي مسيطر عليها وكتفا بل دفاع من هجمات داعش عليه وليه ماكان يصير تقدم ماحدا بيعرف ولي عرفته العام صارميليشه للسعوديه والخليج وقطر وماشابه ذالك من تركيا

    رد

  8. كل هذا الكلام ليس لهوا اي فاءدة كلام اعلام كذب في كذب اتفقت ايران والغرب والخليج لتدمير العراق وقتل شعبه جميعا سبحانه وتعالى خلق الكون ولكن خلق ارقء شعب بالعالم كله هو الشعب العراقي ولكن لاحياة لمن تنادي حسبي الله ونعم الوكيل على كل إنسان اوا دولة شاركت في اذا العراق وكافي قذف وشتم الناس تدموت بالمخيمات والقادم علمه عند ربي والخافيء كان اعظم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.