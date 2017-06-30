بعد سنوات من سيطرته على أكثر من نصفها .. تنظيم ” داعش ” ينسحب مما تبقى من حلب لصالح ميليشيات بشار الأسد

بعد سنوات من سيطرته على أكثر من نصفها .. تنظيم ” داعش ” ينسحب مما تبقى من حلب لصالح ميليشيات بشار الأسد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “قوات النظام بقيادة مجموعات النمر وبدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بدأت عملية تمشيط قرى وتلال ريف حلب الجنوبي الشرقي، حيث أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية انسحبوا خلال ساعات الليلة الفائتة من ريف حلب الجنوبي إلى مناطق سيطرته في البادية السورية، عبر مئات الأمتار التي كانت قوات النظام أبقتها بدون سيطرة بعد تقدمها على طريق الرصافة – أثريا خلال الـ 24 ساعة الفائتة”.

وجرى الانسحاب للتنظيم من القرى والبادية التي كان يتواجد فيها بريف حلب الجنوبي الشرقي، إلى مناطق سيطرته في البادية السورية، بحسب المرصد.

وبهذا التقدم اليوم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، يكون قد انتهى تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة حلب، في حين لم تدخل قوات النظام إلى الآن إلى كافة المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، بريف حلب الجنوبي الشرقي، كما أمَّن هذا التقدم طريق حلب – خناصر – أثريا بشكل كامل.

ويبقى الطريق الممتد من أثريا إلى السلمية معرضاً لهجمات من التنظيم المنتشر على مسافة قريبة من الطريق بريفي مدينة سلمية الشرقي والشمالي الشرقي، كذلك يسمح هذا التقدم لقوات النظام بالاقتراب من حقل توينان للغاز والذي تسعى جاهدة للسيطرة عليه.

وكان التنظيم سيطر منذ 3 سنوات على مناطق واسعة في حلب بعد هجمات طالت الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر عليها، وبقيت معظم جبهاته فيها، المقابلة لميليشيات النظام، هادئة معظم تلك الفترة.

الصورة : حلب – حزيران 2016 (داعش باللون الرمادي)