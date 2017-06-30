صور تنهي أسطورة ” بتر ساقي ماهر الأسد ” .. و أنباء عن ترفيع بشار له لرتبة ” لواء ركن “

صور تنهي أسطورة ” بتر ساقي ماهر الأسد ” .. و أنباء عن ترفيع بشار له لرتبة ” لواء ركن “

نشرت معرفات موالية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صوراً قيل إنها تظهر -للمرة الأولى- “سيقان” ماهر الأسد التي انتشرت العديد من الأنباء خلال السنوات الماضية عن بترها، بالتزامن مع أنباء تؤكد ترفيعه لرتبة لواء.

وأظهرت الصور التي انتشرت على نحو واسع، مساء أمس، ماهر الأسد مرتدياً “البدلة العسكرية”، إلى جانب الممثل الموالي، وطليق ابنة بشار الجعفري، مصطفى الخاني.

وذكرت المصادر الموالية أن الصور جاءت، بحسب ما رصد عكس السير، بمناسبة مباركة الخاني لماهر بترقيته، دون أن تذكر تاريخ التقاط الصور.

وكانت وسائل إعلام موالية تناقلت، أمس الخميس، أنباء وصفت بـ “الموثوقة”، تفيد بأن بشار رفع شقيقه ماهر إلى رتبة لواء ركن.

وأشار الإعلام الموالي إلى أن لائحة الترفيعات التي تشمل ماهر (50 عاماً)، قائد الفرقة الرابعة، قد تصدر اليوم الجمعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في آذار من العام الماضي، إن بشار الأسد قام بترفيع ماهر “من قيادة اللواء 42 إلى رئيس أركان الفرقة الرابعة، وبذلك يصبح الشخصية الثانية في الفرقة”.

وكان الإعلام الموالي روج، في كانون الثاني الماضي، لخبر ترفيع ماهر الأسد وسهيل الحسن، قبل أن يعتذر من نقل هذا الخبر، ويقوم بحذفه.

ويٌزعم أن ماهر درس الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، وبعد التخرج التحق بالكلية الحربية.

ومنذ اندلاع الثورة راجت العديد من الأنباء حول مقتل ماهر وإصابته في تفجير خلية الأزمة، الأمر الذي أدى إلى بتر ساقيه، ولم يستطع أحد إثبات المعلومة الأخيرة، إلا أنها بقيت متداولة بسبب قلة ظهور ماهر وعدم وجود دليل على نفيها، باستثناء صورة له مع جورج وسوف وابنه (حزيران – 2014).

* صورة الخبر – يمين: صفحات موالية / فيسبوك

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