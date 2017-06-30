صور جديدة تنهي أسطورة ” بتر ساقي ماهر الأسد ” .. و أنباء عن ترفيع بشار له لرتبة ” لواء ركن “

نشرت معرفات موالية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صوراً تظهر -للمرة الأولى- “سيقان” ماهر الأسد التي انتشرت العديد من الأنباء خلال السنوات الماضية عن بترها، بالتزامن مع أنباء تؤكد ترفيعه لرتبة لواء.

وأظهرت الصور التي انتشرت على نحو واسع، مساء أمس، ماهر الأسد مرتدياً “البدلة العسكرية”، إلى جانب الممثل الموالي، وطليق ابنة بشار الجعفري، مصطفى الخاني.

وذكرت المصادر الموالية أن الصور جاءت، بحسب ما رصد عكس السير، بمناسبة مباركة الخاني لماهر بترقيته.

وكانت وسائل إعلام موالية تناقلت، أمس الخميس، أنباء وصفت بـ “الموثوقة”، تفيد بأن بشار رفع شقيقه ماهر إلى رتبة لواء ركن.

وأشار الإعلام الموالي إلى أن لائحة الترفيعات التي تشمل ماهر (50 عاماً)، قائد الفرقة الرابعة، قد تصدر اليوم الجمعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في آذار من العام الماضي، إن بشار الأسد قام بترفيع ماهر “من قيادة اللواء 42 إلى رئيس أركان الفرقة الرابعة، وبذلك يصبح الشخصية الثانية في الفرقة”.

وكان الإعلام الموالي روج، في كانون الثاني الماضي، لخبر ترفيع ماهر الأسد وسهيل الحسن، قبل أن يعتذر من نقل هذا الخبر، ويقوم بحذفه.

ويٌزعم أن ماهر درس الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، وبعد التخرج التحق بالكلية الحربية.

ومنذ اندلاع الثورة راجت العديد من الأنباء حول مقتل ماهر وإصابته في تفجير خلية الأزمة، الأمر الذي أدى إلى بتر ساقيه، ولم يستطع أحد إثبات المعلومة الأخيرة، إلا أنها بقيت متداولة بسبب قلة ظهور ماهر وعدم وجود دليل على نفيها، باستثناء صورة له مع جورج وسوف وابنه (حزيران – 2014).

* صورة الخبر – يمين: صفحات موالية / فيسبوك

 

 

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20 thoughts on “صور جديدة تنهي أسطورة ” بتر ساقي ماهر الأسد ” .. و أنباء عن ترفيع بشار له لرتبة ” لواء ركن “”

  3. رجله اليمين مبتوره وإنشاء الله راْسه قريبا”. الصوره يلي جالس فيها شاهدوا الفرق بين حجم الركبه اليسرى والركبة اليمنى، مركب رجل اصطناعية ولهذا لابس بدله الجيش المبرقعه للتمويه …وإنشاء الله بيحط النمس مكان رجله هل النذل ابن الشر@&$”!

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  5. كانت هذه الكذبة جزء من القصة المفبركة حول اغتيال خلية الازمة والذي اقدم على قتلهم بشار الاسد لانه استشعر خطرهم واحتمال الاطاحة به
    ويومها نسجت المخابرات السورية قصة سخيفة حول قيام رقيب ينتمي للجيش الحر واحد المخولين بالدخول للمبنى الذي تم فيه قتل اعضاء الخلية وللتأكيد على صحتها تم نشر خبر ماهر وسيقانه المبتورة والذي لم يكن في المبنى يومها ونجاة محمد الشعار واصابته بجروح وهنالك من يؤكد ان الشعار ضالع في هذه المؤامرة
    هذه هي القصة السخيفة ولا يوجد سوري واحد لا يعرف هذه الحقيقة ولكن صبيان الفيس بوك يحلوا لهم ان يشطحوا بخيالهم احيانا او ينفذون تعليمات المخابرات لهم خاصة الجيش السخيف المسمى جيش سوريا الالكتروني

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  6. بسم الله الرحمن الرحيم…. أيها الخائن للدين لا أقول لكوخالا كما قال الحكيم وعلم بعلمه لم يعملن معذب بعلمه قبل عباد الوثن يامن بعت الدين بالدنيا كما قال رسولنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ولقد حضرت بعضا من دروسك في الثمانينات ووجدتك منذ تلك الايام انك ذنب لذنب الكلب ولقد قال فيك رسولنا بئس العلماء على أبواب الامراء فبئس الرجل وبئس الحياة التي تقضيها مع المجرمين امثالك وخاىنين للبلاد وأهلها ان كان فيك قطرة من دم فهذا يكفيك
    ….
    خادم السنة المطهره من حلب

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    1. تجار كثار وابطال وزعماء معارضة سورية ما في اشطر منهم وينهم الان اوربا وتركيا ومصر وسعودية هن ما بدهم وطن هن بدهم جيابهم والمال الا بدهم الوطن ما زالو بالوطن وعم يدفعوا
      عن الوطن اللهم احمي سورية
      اللهم احفظ الشرفاء في سورية اللهم
      احفظ الرئيس بشار الأسد وكل الامناء والشرفاء الذين وقفوا في وجه العدوان على سورية

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  7. يجب محاكمة ماهر وليس ترفيع المجرم الذي دمر البلاد والعباد وقتل الأطفال والنساء وهدم البنية التحتية لازم محاكمة الخنازير بشار وأعوانه وماهر سنعيد كتب التاريخ إن شاء الله لسورية مهم طال الزمن سناطول رأسهم عاجل أم أجل

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  8. بدنا ياه يلبس شورت لنصدق.
    عكل حال المشكلة مش بس بالقرد اللي بالصورة بل بالكلب اللي جنبه و ما اكثرهم النبيحة الدبيكة.
    الدور لابقله النمس لانه ما غير شي بأخلاقه ورى او امام الكاميرة.

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  9. أكبر إهانة لسوريا و السوريين وجود عائلة الأسد في كل مفاصل الحكم. الاستغباء الذي تمارسه هذه العائلة منقطع النظير. قد يكون بشار انتصر و نجح بقمع الثورة لكنه أصبح ذائع الصيت بدكتاتوريته و ظلمه لشعبه

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  15. هاوش الحمد عربش ابن زوين
    الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد نحمد الله كثير على رؤية ابن الرئيس السابق المرحوم حافظ الأسد ماهرحافظ الاسد بصحة جيدة
    ادامه الله هو واخيه الرئيس بشار الأسد وكل الامناء والشرفاء الذين وقفوا في وجه العدوان على سورية العرب وشكرا لروسيا وإيران وحزب الله والصين شكرا
    لكل شريف في امتنا العربية والاسلامية والخزى والعار لكل جبان متخازل على سورية وفلسطين وقضاينا المحقة وان لنظره باذن الله قريب
    عاشت سورية مرفوعةالرأس كما اراده المغفور له
    الرئيس الراحل حافظ الأسد ونقول له ابو باسل
    امانتك محفوظة في اعناقنا كما ارداتها على الطريق الصحيح ولا يصح الا الصحيح

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