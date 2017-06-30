قادر على استقبال طائرات عسكرية و مدنية .. ” قوات سوريا الديمقراطية ” تقوم بتجهيز ” المطار الأول من نوعه ” في مناطق سيطرتها

قادر على استقبال طائرات عسكرية و مدنية .. ” قوات سوريا الديمقراطية ” تقوم بتجهيز ” المطار الأول من نوعه ” في مناطق سيطرتها

قال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) للجزيرة إنه يجري العمل لتجهيز قاعدة الطبقة الجوية لاستقبال طائرات حربية ومروحية وطائرات الشحن، وليكون الأول من نوعه في مناطق سيطرتها.

ونقلت قناة الجزيرة عن “طلال سلو”، قوله: “نهيئ مطار الطبقة ليكون المطار الأول من نوعه في مناطق سيطرتنا القادر على استقبال الطائرات المروحية والعسكرية وطائرات الشحن المدنية والعسكرية كما يمكن استخدامه من قبل التحالف الدولي”.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة الطبقة الجوية في 21 آب 2014، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من طرد عناصر التنظيم منها نهاية آذار 2017.

وكان المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بريت ماكغورك زار مدينة الطبقة في ريف الرقة، والتقى مجلسها المحلي المشكل من قبل قوات سوريا الديمقراطية بعد السيطرة عليها، والتقى أيضا قادة من هذه القوات، وذلك بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية والمدنية في المدينة.

والتقى المبعوث الأميركي قبل ذلك أعضاء من المجلس المحلي لمدينة الرقة، المشكل أيضا من قبل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي، للحديث حول مستقبل إدارة المدينة بعد السيطرة عليها.