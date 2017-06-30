لبنان : مقتل طفلة سورية و اعتقال عشرات اللاجئين .. و حقوقي لبناني يؤكد أن الهدف هو إرغام السوريين على العودة و الانضمام لميليشيات النظام

لبنان : مقتل طفلة سورية و اعتقال عشرات اللاجئين .. و حقوقي لبناني يؤكد أن الهدف هو إرغام السوريين على العودة و الانضمام لميليشيات النظام

قتلت فتاة سورية نازحة، اليوم الجمعة، في أحد مخيمات النازحين السوريين في بلدة “عرسال” الحدودية شرقي لبنان، في تفجير انتحاري خلال مداهمة للجيش اللبناني.

وأشار الجيش، في بيان، إلى أن “أحد الانتحاريين أقدم على تفجير نفسه وسط أفراد عائلة نازحة، ما أدّى إلى وفاة فتاة تنتمي إلى هذه العائلة، في مخيم النور، التابع للنازحين السوريين في بلدة عرسال”.

وفجر اليوم، نفذ الجيش عملية نوعية “ثلاثية” في عرسال، أسفرت عن مقتل عدد من “الإرهابيين”، واعتقال المئات من المشتبه فيهم وإحالتهم للتحقيق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

وقال الجيش في بيان سابق، إن 7 من جنوده جرحوا، أثناء ملاحقة مسلحين في مخيمات للنازحين السوريين، قرب وادي عطا، على الحدود السورية (شرق).

وأوضح البيان أنه “أثناء قيام قوّة من الجيش بتفتيش مخيم النور للنازحين السوريين في بلدة عرسال (اليوم)، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام دورية مداهمة، ما أدّى إلى مقتله وإصابة 3 عسكريين بجروح غير خطرة”. من جهة أخرى هنأ حزب الله، اليوم، الجيش على العملية الناجحة التي نفذها جنوده في منطقة جرود عرسال.

وعلق المحامي اللبناني نبيل الحلبي، مدير مؤسسة “لايف” الحقوقية، في منشور له عبر صفحته في فيسبوك، على ما حصل بالقول: “العملية العسكرية التي حصلت اليوم في #عرسال هدفها إرغام #اللاجئين_السوريين على القبول بالعودة إلى مناطق سيطرة #النظام_السوري و حزب الله , والقتال في صفوفهم , بعدما توقفت المفاوضات بين ممثلين عنهم وعن حزب الله . تلك المفاوضات التي تشجعها بعض الاجهزة الامنية اللبنانية والتي واكب تنفيذ نتائجها الاولى الجيش اللبناني بعد إعادة قسم قليل منهم إلى بلدة عسّال الورد”.

وختم: “إخضاع اللاجئين لظروف مهينة وغير آمنة في لبنان , والتهويل العام على مخيّمات عرسال بدون تمييز يندرج في هذا السياق”.

* الصورة لسوريين (لاجئين) موقوفين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية