مجلة ألمانية تشرح الطريقة الصحيحة للتعامل مع لسعة ” القراد ” و انغراسها في جلد الإنسان

حذرت مجلة فوكوس الألمانية من خطر لدغة #القراد ، التي تنقل أنواعاً عديدة من البكتيريا إلى جسم الإنسان، وتسبب أمراضاً خطيرة له.

وقالت المجلة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الإنسان عليه أن يكون حذراً عندما يرى حشرة القراد على جلده، وعليه ألا يرتكب خطأ عند محاولته إبعادها عنه، وإلا تسبب ذلك بإصابته بالعدوى، مشيرة إلى أنه يفضل استخدام ملقط خاص بازالة حشرة القراد، ويسمى هذه الملقط باللغة الألمانية “Zeckenzange”، ونبهت لضرورة عدم ثني الملقط أثناء إزالة الحشرة، وإلا زرعت نفسها في الجلد، ولهذا على المرء سحبها بعناية.

وأشارت إلى أن العديد من الناس لا يملكون هذا الملقط، ويستخدمون بدلاً عنه عدة أشياء من أجل إزالتها، ومن بين هذه الأشياء التي حذرت المجلة من عدم استخدامها: النفط وطلاء الأظافر ورذاذ الشعر والغراء، لأنها تزيد من خطر العدوى على الرغم من أنها تقتل الحشرة، ونوهت إلى ضرورة تطهير المنطقة الجلدية التي تمت إزالة الحشرة منها، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

وختمت موصية بضرورة زيارة الطبيب، إذا كان من الصعب أو من المستحيل إزالة الحشرة، أو إذا لاحظ المرء احمراراً في المكان الذي كانت توجد فيه.