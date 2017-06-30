مجلة ألمانية تشرح الطريقة الصحيحة للتعامل مع لسعة ” القراد ” و انغراسها في جلد الإنسان

حذرت مجلة فوكوس الألمانية من خطر لدغة #القراد ، التي تنقل أنواعاً عديدة من البكتيريا إلى جسم الإنسان، وتسبب أمراضاً خطيرة له.

وقالت المجلة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الإنسان عليه أن يكون حذراً عندما يرى حشرة القراد على جلده، وعليه ألا يرتكب خطأ عند محاولته إبعادها عنه، وإلا تسبب ذلك بإصابته بالعدوى، مشيرة إلى أنه يفضل استخدام ملقط خاص بازالة حشرة القراد، ويسمى هذه الملقط باللغة الألمانية “Zeckenzange”، ونبهت لضرورة عدم ثني الملقط أثناء إزالة الحشرة، وإلا زرعت نفسها في الجلد، ولهذا على المرء سحبها بعناية.

وأشارت إلى أن العديد من الناس لا يملكون هذا الملقط، ويستخدمون بدلاً عنه عدة أشياء من أجل إزالتها، ومن بين هذه الأشياء التي حذرت المجلة من عدم استخدامها: النفط وطلاء الأظافر ورذاذ الشعر والغراء، لأنها تزيد من خطر العدوى على الرغم من أنها تقتل الحشرة، ونوهت إلى ضرورة تطهير المنطقة الجلدية التي تمت إزالة الحشرة منها، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

وختمت موصية بضرورة زيارة الطبيب، إذا كان من الصعب أو من المستحيل إزالة الحشرة، أو إذا لاحظ المرء احمراراً في المكان الذي كانت توجد فيه.

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3 thoughts on “مجلة ألمانية تشرح الطريقة الصحيحة للتعامل مع لسعة ” القراد ” و انغراسها في جلد الإنسان”

  1. هذه الحشرة اللعينة منتشرة في كل أوروبا وكندا و أمريكا، انتبهوا إنّها خطيرة جداً تنقل فيروس يهاجم الجهاز العصبي لا يمكن التخلص منه. تكثر الحشرة بين الأعشاب المرتفعة حيث توجد الماشية مثل الأبقار و الماعز أو الخنازير. إذا كنت من هواة زيارة الغابات و البساتين و الريف فأنصحك بالذهاب إلى الصيدلي يعطيك بخاخ ضد الحشرات تبخه على المناطق المكشوفة من جسدك. حاول لبس أكمام طويلة، وغلق منطقة حول الرقبة و بنطال ضيق عند الأقدام، يفضل لبس جوارب فوق البنطال. لا يجب لبس الصندل في البرية. إذا تعرضت للقرص من القرادة فعليك أن تأخذ مضاد حيوي لعشرة أيام احتياطا، (انتبه أحيانا يخطأ الطبيب بتشخيص المرض ! فلا يعطيك مضاد حيوي و هي حالة أصابت صديق لي ما زال يعاني من المرض منذ عشرين سنة) أحياناً لا تظهر الأعراض المرضية في بداية الأمر. احذروا أيها الإخوة القرادة الأوروبية الأمريكية ليست كالقرادة في بلداننا فلا تتهاون بالأمر. انتبهوا جداً للأطفال.

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      1. بيؤولوا بالشام بيعلء الواحد متل اللئرادة..هي حشرة تعلق على البقر على ما يبدو. نعم موجودة بسورية بكثرة…بس الأوربية بتحمل نوع من البكتيريا الخطيرة و بتنقلها للانسان.

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