مفوضية اللاجئين : مئات الآلاف من النازحين السوريين عادوا إلى ديارهم بدافع ” قناعتهم بحدوث تحسن أمني “

مفوضية اللاجئين : مئات الآلاف من النازحين السوريين عادوا إلى ديارهم بدافع ” قناعتهم بحدوث تحسن أمني “

قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الجمعة، إن نصف مليون نازح سوري تقريباً عادوا إلى ديارهم هذا العام بينهم 440 ألفاً من الداخل بينما عاد أكثر من 31 ألفاً من دول الجوار.

وأضافت أن معظمهم عادوا إلى حلب وحماة وحمص ودمشق بدافع من قناعتهم بحدوث تحسن أمني في أجزاء من البلاد.

وذكر أندريه ماهسيتش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية في جنيف، “هذا اتجاه مهم وهذا عدد كبير”.

وتابع “معظم هؤلاء يعودون لتفقد ممتلكاتهم ولمعرفة أخبار ذويهم… لديهم تصوراتهم عن الوضع الأمني وعن تحسن حقيقي أو متصور في المناطق التي يعودون إليها”. (REUTERS)