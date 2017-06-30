مفوضية اللاجئين : مئات الآلاف من النازحين السوريين عادوا إلى ديارهم بدافع ” قناعتهم بحدوث تحسن أمني “

قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الجمعة، إن نصف مليون نازح سوري تقريباً عادوا إلى ديارهم هذا العام بينهم 440 ألفاً من الداخل بينما عاد أكثر من 31 ألفاً من دول الجوار.

وأضافت أن معظمهم عادوا إلى حلب وحماة وحمص ودمشق بدافع من قناعتهم بحدوث تحسن أمني في أجزاء من البلاد.

وذكر أندريه ماهسيتش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية في جنيف، “هذا اتجاه مهم وهذا عدد كبير”.

وتابع “معظم هؤلاء يعودون لتفقد ممتلكاتهم ولمعرفة أخبار ذويهم… لديهم تصوراتهم عن الوضع الأمني وعن تحسن حقيقي أو متصور في المناطق التي يعودون إليها”. (REUTERS)

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3 thoughts on “مفوضية اللاجئين : مئات الآلاف من النازحين السوريين عادوا إلى ديارهم بدافع ” قناعتهم بحدوث تحسن أمني “”

  2. الحمد لله عدنا الى حلب الشهباء
    واحلى سوريا والامور كلها بخير
    الله يرجع الأمن والأمان
    الانسان مثل بلاده لا يوجد
    الغربة مضيعة الأصول وكل يوم بالغربة بينشف عرق
    اللهم لك الحمد وربنا يعزز سوريا وباذن الله ترجع اجمل من كل العالم بسواعد رجالها وأهلها.

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  3. لجيش اللبناني الذي اختبأ في ثكناته كالدجاج عندما اجتاح حزب الله الارهابي بيروت في2008 يتمرجل على اللاجئين العزل وينتصر على الأطفال والنساء

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