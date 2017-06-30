يلدريم : تركيا الوحيدة التي لم تعف من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده هي الوحيدة التي تقوم بمفاوضات من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال أعمال منتدى الأعمال التركي-المجري، في العاصمة أنقرة.

وأضاف يلدريم، أن “أوروبا تواصل كل ما بوسعها لإظهار الصعوبات أمام تركيا”،مؤكدا أن “كل تلك الصعوبات هي عيوب الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح يلدريم، أن “أوروبا تعفي مواطني بلدان من تأشيرة الدخول لم تبدأ مفاوضاتها لعضوية الاتحاد، في حين لم يتم إعفاء مواطني تركيا التي تواصل مفاوضاتها منذ أكثر من 40 عاماً”.

ولفت إلى أن “تركيا ومن خلال موقعها الجغرافي بلد لا يوفر الأمن لدول البلقان فحسب، بل للاتحاد الأوروبي أيضاً”.

وشدد يلدريم، على أن “أهم سبب لعدم امتداد الحروب والاضطرابات التي تشهدتها منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا اليوم هوسيطرة تركيا على الأحداث”، متابعا إنه “بفضل وجود تركيا في المنطقة، فإن تدفق اللاجئين توقف إلى أوروبا، إلا أنه لا يمكننا القول إن أصدقاءنا الأوروبيين يقدرون ذلك بشكل جيد جداً”. (ANADOLU)