يلدريم : تركيا الوحيدة التي لم تعف من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده هي الوحيدة التي تقوم بمفاوضات من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال أعمال منتدى الأعمال التركي-المجري، في العاصمة أنقرة.

وأضاف يلدريم، أن “أوروبا تواصل كل ما بوسعها لإظهار الصعوبات أمام تركيا”،مؤكدا أن “كل تلك الصعوبات هي عيوب الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح يلدريم، أن “أوروبا تعفي مواطني بلدان من تأشيرة الدخول لم تبدأ مفاوضاتها لعضوية الاتحاد، في حين لم يتم إعفاء مواطني تركيا التي تواصل مفاوضاتها منذ أكثر من 40 عاماً”.

ولفت إلى أن “تركيا ومن خلال موقعها الجغرافي بلد لا يوفر الأمن لدول البلقان فحسب، بل للاتحاد الأوروبي أيضاً”.

وشدد يلدريم، على أن “أهم سبب لعدم امتداد الحروب والاضطرابات التي تشهدتها منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا اليوم هوسيطرة تركيا على الأحداث”، متابعا إنه “بفضل وجود تركيا في المنطقة، فإن تدفق اللاجئين توقف إلى أوروبا، إلا أنه لا يمكننا القول إن أصدقاءنا الأوروبيين يقدرون ذلك بشكل جيد جداً”. (ANADOLU)

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5 thoughts on “يلدريم : تركيا الوحيدة التي لم تعف من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي”

  1. Yeولَك حاج ذُل و تمسيح جوخ ما راح يدخلوكم لو بتموتو عندهم كتير من جماعتك ما ناقصهم كمان نشح، كلب الخواجة مكانه عند الباب و هي شغلتك انت و جردوغان ناضورجي

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    1. والله يا نيمو الاتراك بيضلوا افضل من رئيسك يللي ما خلا شي الا وباعه للروس واذا في كلب واطي ومكانه عند الباب هو رئيسك النشح يا نيمو يللي بيته من زجاج لايحاجر الناس وكيف بتدق الباب بتسمع الجواب

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        1. يا نيمو وحياة عينك عايش بنص الشام ولكن لست منافقا مثلك وعلى فكرة جردوغان مثل ماعم توصفه رفع بلاده الى مصاف الدول العالميةالعشرين في العالم بينما الجربوع حبيب قلبك رجع سورية الى ماقبل العصر الحجري والمثال على ذلك أنت

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