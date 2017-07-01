أردوغان و بوتين يؤكدان أهمية التعاون لـ ” حل المسألة السورية “
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أهمية التعاون لحل المسألة السورية.
وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن #أردوغان ، أجرى مكالمة مع #بوتين ، أمس، تطرق فيها الزعيمان إلى آخر المستجدات في سوريا، ومفاوضات أستانا.
كما اتفق أردوغان وبوتين، على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين، التي ستجري في مدينة هامبورغ الألمانية، يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.
وذكرت المصادر أن بوتين أعرب للرئيس التركي، عن تهانيه بمناسبة عيد الفطر. (ANADOLU)
قيم الخبر