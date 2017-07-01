السعودية : تحصيل رسوم قاسية من مرافقي العمالة الأجنبية

حدد مجلس الوزراء السعودي تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهريا، اعتبارا من مطلع تموز/ يوليوعام 2018 .

وفي العام المقبل، تطبق حكومة المملكة رسومًا إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.

وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر.

وتم تحديد الأول من كانون ثان/ يناير موعدًا للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، والأول من تموز/ يوليو موعدًا لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.

ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين.

وأوضح الجدعان أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و 20.77 مليون سعودي. (DPA)

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5 thoughts on “السعودية : تحصيل رسوم قاسية من مرافقي العمالة الأجنبية”

  1. سرقة عرق العامل والموظف الأجنبي تحت مسمى رسوم ، في بلاد تحمل شعارات الإسلام وهي ابعد بلاد العالم عن الإسلام ، شعب قمة في العنصرية والحقد والتعالي ، أراقب تعليقات وكتابات السعوديون من فترة طويلة والحقيقة لم أشاهد شعباً بمثل هذه الدرجة من العنصرية والحقد ، أما مشايخ السلطان فلم يحتجوا ولو بكلمة ، مع أن هذه القوانين هي ضد أبسط مبادئ الشريعة الإسلامية

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  2. ما بيكفي انو مستعبدين العمالة الاجنبية. وهلق بدهم يخلوهم يدفعوا رسم للمرافقين لحتى يروحوا يدفعوها لترامب والسيسي او لحتى يتامروا فيها على الدول العربية.
    والله هؤلاء هم اصل مصائب الامة العربية والاسلامية.
    كلما ظننت اننا وصلنا إلى القاع، أجد أن في أسفله قيعان أحط وأدنى

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  3. عندي أقارب سافروا إ؛لى بعض الدول الغربية (الكافرة) منذ سنوات طويلة ، وأنا جئت إلى السعودية ، هم حصلوا على الجنسية ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في بلاد الكفر ، وأولادهم يدرسون في أفضل المدارس والجامعات ، أما أنا مع أنني أكثر منهم علماً بكثير فقد ضاعت حياتي سدى في بلاد (الحرمين) و(أرض الإسلام) ، في عملي موظفين سعوديين لا يكادون يتقنون القراءة والكتابة راتبهم ضعف راتبي ، وهم لا يعلمون أي شيء وقد توظيفهم من أجل تحقيق نسبة السعودة في الشركة ، وحتى أستطيع أن أجلب والدتي في زيارة عائلية كان علي أن أدفع رشوة كبيرة ، رائحة الحقد العنصري ضد كل من هو أجنبي تفوح من وجه كل سعودي تقابله

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  4. بالإضافة لهذه القوانين العجيبة يتم الآن التحضير لقوانين أسوأ من قوانين التمييز العنصري في جنوب أفريقيا أيام نظام الأبارتيد ، حيث سيتم رفع أسعار الكهرباء والماء بأربعة أضعاف على الأجانب فقط ، وسيتم ذلك عن طريق إنشاء ما يسمى ب ( حساب المواطن) وهو حساب يتم إنشاؤه حاليا من قبل الحكومة السعودية لكل مواطن سعودي بحيث لا يحتسب بحقه التعرفة الجديدة المرتفعة للكهرباء والماء

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  5. يا اخي ارحموا جلالتو .. ترامب شللحن كلاسي……… !!! منين بدهن يعوضوا هالخمسمائة مليار دولار غير من هالمعترين .. مراجلهن بس عالفقير

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