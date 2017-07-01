السعودية : نعمل على توفير مياه شرب نقية لـ 45 ألف نازح في الشمال السوري

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن “الحملة الوطنية #السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا” تسعى من خلال محطات تنقية المياه لصالح النازحين السوريين على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية إلى “سد احتياجات النازحين من المياه الصالحة للشرب بمشروع شقيقي اشرب نقياً، الذي يستهدف انتاج 20 مترا مكعبا من المياه النقية في الساعة من خلال 5 محطات تنقية موزعة على العديد من مخيمات الشريط الحدودي للشمال السوري يستفيد منها اكثر من 45 ألف شقيق سوري بمعدل 2.6 لتر لكل فرد يومياً”.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة عملت على تجهيز محطات تنقية المياه وادخالها للجانب السوري مع تركيا، وذلك بالنظر لما لمسته من حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع الاغاثية الضرورية، التي لا يستطيع النازح السوري الاستغناء عنها، مبينا أن الحملة قامت وبعد دراسة أجرتها عن كثب ونظرا للاحتياج الفعلي للنازحين السوريين في الداخل السوري خصوصاً المناطق الشمالية، بالعمل على توفير هذه المحطات وذلك لسد النقص الحاصل في المياه الصالحة للشرب.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية بدر السمحان إن مشروع «شقيقي اشرب نقياً» يعد أحد المشاريع التنموية الرائدة في مجال العمل الانساني وأحد ثمار الأعمال الخيرية، التي يقدمها الشعب السعودي لأشقائه من الشعب السوري، ويراعي اختيار أفضل الأجهزة والمعدات المتخصصة في تنقية وتحلية المياه.