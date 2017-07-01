تركيا : سائحان روسيان يفاجئان الفندق بما حملاه معهما في حقائبهما !

كان زوجان روسيان يهمان بمغادرة فندقهما في أنطاليا، في جنوب تركيا، عندما ارتاب أحد العاملين في الفندق فيما يحملانه معهما من أمتعة منتفخة.

وبعد أن قررت إدارة الفندق تفتيش النزيلين، كانت المفاجأة أنهما حملا معهما كل ما يستطيعان حمله من الفندق!

فقد عثرت الإدارة في حقائب السائحين الروسيين على “14 لفافة ورق تواليت و5 ليترات كحول وضعت في زجاجة بلاستيكية وثوبي حمام والعديد من المناشف والزحافات (الشبشب)، و7 كيلوغرامات برتقال… والأغرب من كل هذا أن السائحين قد حملا معهما غرسات ورد اقتلعاها من حديقة الفندق بجذورها”.

ثم قدرت إدارة الفندق قيمة المسروقات بحوالي 231 دولار قام النزيلان بدفعها وأخذا الحاجات معهما.

وقد انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية مثيراً الكثير من التنديد إذ أجمع كثيرون أن هذا العمل قد أساء إلى جميع السياح الروس وأنه أفسد سمعتهم في تركيا.

وشكل الروس أعلى زوار أجانب لتركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 21.6 % إذ دخل 608.472 سائحاً روسياً الأراضي التركية.

وأكثر ما يرغب السائح الروسي في زيارت مدينة أنطاليا التي تستقبل 36 % من السياح الروس، تتلوها إسطنبول بنسبة 28 % ثم أرتوين ثم موغلا وأخيراً أدرنة. (SABAH)