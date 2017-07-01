سلطات النظام في حلب : مئات الشبان ينضمون إلى القوات المسلحة ” طوعاً و بإرادتهم ” ! ( فيديو )

سلطات النظام في حلب : مئات الشبان ينضمون إلى القوات المسلحة ” طوعاً و بإرادتهم ” ! ( فيديو )

نقل الإعلام الروسي عن “السلطات” النظامية في مدينة حلب أن عدداً كبيراً من شباب المدينة انضموا إلى “الخدمة في صفوف الجيش السوري”.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية، نقلاً عن مصادر نظامية لم تسمها، إن مئات الشباب قد التحقوا بوحدات من الجيش بعد انتهاء عملية “تحرير حلب من المسلحين”، مذكرة بأن الشباب ينضمون إلى القوات المسلحة “طوعاً وبإرادتهم، لتحرير البلاد من الإرهابيين وتسريع عملية العودة إلى الحياة الطبيعية والسلمية”.

والجدير بالذكر أن ميليشيات بشار الأسد تقود باقتياد الشبان إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية قسراً، وتقوم برميهم على الجبهات المشتعلة بعد تدريب بسيط لا فائدة منه، ليلقوا حتفهم على الفور.

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