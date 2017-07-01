قائد وحدات الحماية الكردية يريد ” تحرير اعزاز و جرابلس من الاحتلال التركي ” !

قال مسؤول كبير في وحدات حماية الشعب الكردية السورية في بيان إنها تهدف إلى “تحرير” المنطقة بين اعزاز وجرابلس والتي يسيطر عليها الجيش الحر، والجيش التركي.

ولم يقدم القيادي سيبان حمو جدولا زمنيا أو تفاصيل خطط للسيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الحر المدعوم تركياً، منذ الخريف الماضي بعد أن طردوا تنظيم الدولة الإسلامية منها، وقال حمو إنه يعتبر تركيا قوة احتلال هناك.

وقام ناصر حاج منصور، وهو مسؤول كبير في قوات سوريا الديمقراطية، بتوزيع تصريحات حمو التي جاءت في بيان إلى صحيفة كردية، بحسب ما نقلت رويترز.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر من المعارضة ومن الأكراد، إن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة تشمل جنودا ومركبات وعتادا إلى منطقة بين اعزاز وجرابلس.

وأضاف المرصد أن التعزيزات جزء من استعدادات تركية لمهاجمة مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب قرب اعزاز.

وكانت الوحدات الكردية شنت هجوماً، قال ناشطون في ريف حلب إنه كان مدعوماً من الطيران الروسي، سيطرت من خلاله على مناطق كانت خاضعة لسيطرة الجيش الحر، أبرزها تل رفعت ودير جمال، زاعمة أنها حررتها من جبهة النصرة.

وسمحت الوحدات الكردية بإقامة روسيا لقاعدة عسكرية في كفر جنة، كما سمحت لقوات روسية في العديد من مناطق سيطرتها.

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