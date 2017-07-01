مذيعة عراقية في قناة أمريكية ” تزغرد ” في الاستديو فرحاً بتحرير الموصل ( فيديو )

زغردت مذيعة عراقية في قناة أمريكية فرحاً بـ “تحرير الموصل”، وانتشر مقطع زغردتها في الاستديو على نحو واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المذيعة “زين سليم”، العاملة في قناة “الحرة عراق”، داخل الاستديو، قبل أيام، وقالت إنها كانت تمني النفس بإعلان خبر تحرير الموصل بشكل كامل، إلا أن التحرير الكامل لم يتم حينها.

وقالت سليم إنها نذرت أن تزغرد في الاستديو، والآن ستقوم بذلك، ثم زغردت وأنهت الفيديو مبتسمة.

وقناة الحرة عراق ، هي قناة تابعة لقناة الحرة الرئيسية التي تمولها الحكومة الأمريكية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بدأت البث في العام 2004.