وزير الدفاع الروسي : نجهز مع تركيا و إيران وثائق تحدد ” حدود مناطق تخفيف التصعيد ” في سوريا

وزير الدفاع الروسي : نجهز مع تركيا و إيران وثائق تحدد ” حدود مناطق تخفيف التصعيد ” في سوريا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليق الاتصالات مع واشنطن في إطار مذكرة تفادي الحوادث في سماء سوريا بعد إسقاط التحالف مقاتلة في الرقة.

وأوضح في كلمة له خلال اجتماع بوزارة الدفاع، أن “روسيا وتركيا وإيران ينتهون من تجهيز وثائق تحدد حدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ونظام المراقبة”.

وأضاف شويغو، بحسب ما نقل عنه الإعلام الروسي، أن “إجراءات التحالف تقتصر على المناطق المتفق عليها بالتنف جنوب سوريا وشرق الفرات من دون إنتهاكات”.

وأردف قائلاً إن “الجيش السوري يحقق نجاحات عسكرية مهمة جنوبي سوريا قرب الحدود مع الأردن، وفي محيط مدينة تدمر، وفي ريف حلب الشمالي الشرقي”، زاعماً أيضاً أن “الجيش السوري يتقدم بوتائر سريعة بمحاذاة الحدود السورية الأردنية، فيما يبقى نظام وقف إطلاق النار صامداً مع استمرار عملية المصالحة”.