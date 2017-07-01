وكالة أنباء الأناضول تنشر مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنه ” تعذيب الوحدات الكردية لمدنيين في ريف الرقة “

قالت وكالة أنباء الأناضول، الجمعة، إن تسجيلاً مصوراً حصلت عليه يظهر “إقدام عناصر من منظمة ب ي د الإرهابية على تعذيب مدنيين في ريف الرقة، شمالي سوريا، بشكل قاس”.

ويُظهر التسجيل، الذي تم التقاطه ببلدة “المنصورة”، جنوب غربي الرقة، قبل شهرين ونصف، تعرض مدنيين مُقيدين للتعذيب، بركلهما وتحطيم كراسٍ على رأسيهما، وتهديدهما بالقتل.

و”يعترف أحد الإرهابيين، أثناء تعذيبه الرجلين، بمعرفته أنهما ليسا من تنظيم داعش الإرهابي، وأنهما يتعرضان للتعذيب ليكشفا عن أماكن تحصن عناصر التنظيم، بالرغم من إصرار المدنيين على عدم معرفة شيء”، بحسب الوكالة.