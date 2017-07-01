وكالة أنباء الأناضول تنشر مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنه ” تعذيب الوحدات الكردية لمدنيين في ريف الرقة “

قالت وكالة أنباء الأناضول، الجمعة، إن تسجيلاً مصوراً حصلت عليه يظهر “إقدام عناصر من منظمة ب ي د الإرهابية على تعذيب مدنيين في ريف الرقة، شمالي سوريا، بشكل قاس”.

ويُظهر التسجيل، الذي تم التقاطه ببلدة “المنصورة”، جنوب غربي الرقة، قبل شهرين ونصف، تعرض مدنيين مُقيدين للتعذيب، بركلهما وتحطيم كراسٍ على رأسيهما، وتهديدهما بالقتل.

و”يعترف أحد الإرهابيين، أثناء تعذيبه الرجلين، بمعرفته أنهما ليسا من تنظيم داعش الإرهابي، وأنهما يتعرضان للتعذيب ليكشفا عن أماكن تحصن عناصر التنظيم، بالرغم من إصرار المدنيين على عدم معرفة شيء”، بحسب الوكالة.

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9 thoughts on “وكالة أنباء الأناضول تنشر مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنه ” تعذيب الوحدات الكردية لمدنيين في ريف الرقة “”

  1. طبعا وكالة انباء الآناإيشاك رح تنشر هيك مقاطع دفاعا عن عناصرها الدواعش و اليوم صرحت تركيا علنا انو من أولى اولوياتها محاربة الشعب الكوردي و ليس داعش و انا بدوري اقول للقوات الكوردية اضربوا بيد من حديد كل داعشي و منغولي قذر فهؤلآء لا عهد لهم و لا ذمة و لولاهم لما استطاعت داعش (اولاد الزنا) التحكم و لو بشبر من اراضي سوريا.

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      1. بتمنى انك تقع بقبضة ال pyd و بعد ما يتركوك توقع بقبضة داعش بعدها تجي تخبرنا شعورك هي اذا طلعت من عند الدواعش و ما دقوا خوازيق بسفلك.

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    1. المرتزقة هنن جيشك الحر يلي عميقبض من قطر و تركيا مع جيشك النظامي يلي عميقبض من ايران حتى دمروا البلد ..شعب ما بيتربى …

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  3. ليس من المنطق تبرير تعذيب اي مدني مهما كانت انتماءاته ,\ اذا صح المقطع المصور ,\ , و اذا كان مدنيا , الا ان الحق يقال القوات الكردية هي الاقل انتهاكا لحقوق الانسان في الحرب السورية القذرة, مع تمنياتي باختفاء انتهاكات حقوق الانسان و الاختفاء القسري من جميع الاطراف , و ان لا يجعلوا المدنيين حطبا لحربهم.

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  4. داعش والنظام وحزب العمال الكردستاني كلهم لهم معلم واحد وتخرجوا من مدرسة وكل ما يجري بينهم كذبة كبرى لتحقيق اطماع دنيئة يسعون اليها جميعا ضد عدو واحد اجتمعوا على تدميره هو الامة العربية

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    1. قد اتفق معك في ما ذكرت ولكن اين هي الامتك العربية والسوريون يغامرون ويركبون البحار ويموتون في سبيل الوصول الى الامة الاجنبية .

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  5. حسبى الله ونعم الوكيل اللهم لاتسلط علينا بذنوبتا من لايخافك فينا ولا يرحمنا بئس العبد من تجبرواعتدى ربناينتقم من بشار الاسدويجعله من احطاب جهنم وحزب الشيطان وكل من سفك دم مسلم المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده حسبى الله

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