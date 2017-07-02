إسطنبول : الشرطة تمنع عشرات الأتراك من مهاجمة عائلة سورية و طردها من منزلها ! ( فيديو )

إسطنبول : الشرطة تمنع عشرات الأتراك من مهاجمة عائلة سورية و طردها من منزلها ! ( فيديو )

هاجم عشرات الأتراك، أمس السبت، منزل عائلة سورية في إسطنبول، محاولين إخراجها بشكل قسري من منزلها.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام تركية، وترجمها عكس السير، فإن مشادة كلامية وقعت بين مجموعة من الشبان السوريين والأتراك في حي “يافوز ترك”، التتابع لمنطقة أوسكودار، صباح السبت.

وبعد مرور عدة ساعات، احتشد أكثر من 100 شخص، وتوجهوا إلى منزل إحدى العائلات السورية في الحي، محاولين إجبارها على إخلاء المنزل ومغادرة الحي، وقاموا بتحطيم سيارة للعائلة.

وتحدث الإعلام التركي عن وقوع “جرحى من الطرفين”، دون الإشارة لكيفية حدوث ذلك.

وحضرت دوريات الشرطة برفقة نائب القائد العام لشرطة المنطقة، محاولين تهدئة السكان، إلّا أنهم رفضوا الرحيل قبل خروج العائلة من الحي، وشرعوا بالتحضير لمهاجمة محل تجاري عائد للعائلة، ما اضطر عناصر الشرطة لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

وقامت شرطة المنطقة بوضع عدة عناصر أمام منزل العائلة السورية، لحمايتها من أي هجوم آخر من قبل سكان الحي.